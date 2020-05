Hermann Grotz war der letzte Wirt des Tutzinger „Seehof“, der für eine besondere Ära in Tutzing stand. Das Hotel am Seeufer war Schauplatz von Bällen und politischen Veranstaltungen und Heimat vieler Tutzinger Vereine. Grotz starb mit 96 Jahren.

Tutzing – Hermann Grotz stand für den „Seehof“. Der beliebte Tutzinger, der am Samstag im Alter von 96 Jahren gestorben ist, hat das Hotel nahe am Seeufer mit seiner Frau Hildegard zu einer Institution in Tutzing und am Starnberger See gemacht. In dieser Funktion war er seinem Vater und seinem Großvater gefolgt, nachdem er im damaligen Tutzinger Café Hofmair eine Konditorlehre absolviert hatte. In den späten 1980er Jahren schloss die Familie das Hotel.

Von den älteren Tutzingern denkt manch einer wehmütig an die Zeiten von Hermann Grotz zurück. Damals pulsierte im „Seehof“ das Leben. Man traf sich in den Räumen des Hotels, das auch über ein kleines Café direkt am Seeufer neben dem Dampfersteg verfügte. Viele Veranstaltungen fanden dort statt, oft gab es Faschings- oder Hausbälle. Auch manche denkwürdige kommunalpolitische Versammlung wurde dort abgehalten.

Für viele Vereine war der „Seehof“ so etwas wie das Vereinslokal. Auch Hermann Grotz selbst hat sich über Jahrzehnte stark im Tutzinger Gemeindeleben engagiert. Zahlreichen Vereinen hat er sehr lange angehört und sie aktiv unterstützt. Das gilt für die Freiwillige Feuerwehr, für die er sich sehr engagiert hat, wie für die Altschützen, den Alpenverein und die Ambulante Krankenpflege, die Tutzinger Gilde, den Liederkranz und viele andere. Auch im TSV Tutzing war er immer zur Stelle, wenn Hilfe benötigt wurde. Er war Gründungsmitglied der Skiabteilung und das älteste Mitglied des Sportvereins, der ihn vor zwei Jahren im Rahmen seiner Jubiläumsfeier für 75-jährige Mitgliedschaft geehrt hat.

Das Schicksal des „Seehof“ ist von der Familie Grotz längst abgekoppelt. Wo einst das Tutzinger Leben florierte, geht seit 30 Jahren nichts voran.

Hermann Grotz hat sich bis ins hohe Alter sehr für das Geschehen in Tutzing interessiert. Mit der Senioren-Union war er auf vielen Ausflügen unterwegs, gern traf er sich mit Bekannten in der Film-Taverne und im Südbad.

Doch mit Kommentaren zu den nie realisierten Nachfolgeplänen für das alte Hotel, in dem er geboren ist, hat er sich über all die Jahrzehnte zurückgehalten. Seine ganze Aufmerksamkeit und Liebe galt seiner Familie, seiner geliebten, 2005 verstorbenen Frau, deren Tod er nur schwer verkraftet hat, seinen beiden Kindern Jutta und Joachim, seinen Schwiegerkindern, seinen beiden Enkelinnen und seiner ersten Urenkelin Emilia, die am 20. April dieses Jahres geboren ist.