„Hin & weg“ im Tutzinger Zentrum

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Hell und neu: Verena Goslich und ihrem Mann Sebastian im Gastraum des „Hin & weg“, das sie heute anstelle des früheren Café Hofmair in Tutzing eröffnen. © Andrea Jaksch

Als „Hin & weg“ ersteht das Café Hofmair in Tutzing neu. Ab heute ist geöffnet, und das Lokal von Verena Goslich hat mit vielen Neuerungen und einigen Besonderheiten aufzuwarten.

Tutzing – Das frühere Café Hofmair in Tutzing erwacht zu neuem Leben. Die Enkelgeneration holt den gastronomischen Betrieb in die Familie zurück. Verena Goslich – ihre Schwiegermama ist eine geborene Hofmair – startet heute in die Selbstständigkeit mit einem Bistro in den Räumen des ortsbildprägenden Hauses an der Hauptstraße/ Ecke Hallbergerallee. Es ist ein sogenanntes Soft-Opening. Die Eröffnungsfeier steigt am Samstag, 5. November. Die Besucher können zwischen 12 und 17 Uhr das kulinarische Angebot im „Hin & weg – Speise um die Welt“ in Tapas-ähnlicher Größe probieren. Trinkbares gibt es auch – Kaffeespezialitäten aus in Neapel gerösteten Bohnen und Cocktails an der Bar.

„Hin & weg“ war eine Gemeinschaftsproduktion von Verena Goslich und ihrem Mann Sebastian. Den zweiten Teil des Bistro-Namens hat der Göttergatte allein ersonnen. „Darauf ist er besonders stolz“, verrät die 34-jährige Wirtin schmunzelnd. Die „Speise“ um die Welt ist tatsächlich wörtlich zu nehmen. Die Weltkarte fällt in dem lichtdurchfluteten Gastraum zweimal ins Auge. Einmal als Deko-Element an der Wand gegenüber der Fensterfront. Und zuallererst auf einer riesigen, schwarzen Tafel gegenüber vom Eingang. Auf diese Tafel werden die wöchentlich wechselnden Mittagsgerichte geschrieben mit Hinweis auf ihr Ursprungsland. In der Eröffnungswoche gibt es spanisches Räuberfleisch – ein pikant gewürztes Hähnchen, mit Gemüsen im Ofen gebraten – oder Pizza-Waffeln, mit Tomatensauce und Pesto belegt und mit Mozzarella überbacken. Das Speisenquartett vervollständigen jeweils eine Suppe sowie ein vegetarisches Angebot. Apropos Waffeln: Dieses Gebäck in der belgischen Variante – dicke Waffeln mit tiefem Muster – stehen im Mittelpunkt des „Hin & weg“-Frühstücks. Sie werden mit verschiedenen Toppings serviert, von süß über herzhaft bis pikant.

Geöffnet ist das Bistro zunächst montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr. Aber in Bälde möchte Verena Goslich auch eine Abendkarte anbieten, von donnerstags bis samstags 17 bis 22 Uhr. Dann soll’s Tapas geben sowie Barbetrieb. Das Pensum will sie nicht allein stemmen. Drei Mitarbeiterinnen hat sie eingestellt: Sandra Luszka wird in der Küche das Zepter schwingen. Im Service und an der Theke wird Judith Gramsall tätig sein. Eine weitere Servicekraft, die zunächst als Praktikantin beschäftigt wird, deckt das Thema Inklusion ab. Die junge Frau war bislang in den IWL-Werkstätten für Menschen mit Behinderungen in Machtlfing tätig. Zudem kann die Chefin auf Aushilfskräfte zurückgreifen: „Viele Schüler haben wegen eines solchen Jobs schon angefragt.“

Zum „Hin & weg“ gehört auch eine Terrasse

Wie hat Verena Goslich das Faible für Gastronomie entdeckt? Wie zahlreiche andere Studenten auch, hat sie während ihres Studiums internationaler Wirtschaftskommunikation in Lokalen gejobbt. Nach dem Studienabschluss war sie zuletzt im Online-Marketing einer Kosmetikfirma tätig. Als die Familienplanung von Verena und Sebastian Goslich – Eltern von zwei sechs- und vierjährigen Söhnen – ein erfreuliches Niveau erreicht hatte, wurde der Wunsch bei der Mutter nach einer gastronomischen Zukunft immer stärker. Es passte in die Planung, dass im vorigen Jahr der Pachtvertrag für das Café auslief.

Von dem zunächst großen baulichen Wurf mit Tiefgarage und einem weiteren Wohnhaus im rückwärtigen Bereich des Grundstücks blieben ein Anbau an den Altbau zur Erweiterung der Wohnnutzung durch die junge Familie sowie die grundlegende Sanierung des Gastrobereichs. Die südliche Fassade des Gastraumes wurde aufgebrochen und bietet nun mit einer gläsernen Front den Zugang zu einer kleinen Außenterrasse. Auch einen Teil des Gehwegs vor dem Bistro entlang der Hauptstraße darf Verena Goslich in den sommerlichen Monaten bestuhlen.