„Hort im Wald“-Kinder versorgt

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Teilen

Damals war noch alles in Ordnung: 2021 eröffnete der „Hort im Wald“ des Arbeiter-Samariter-Bunds in Tutzing. Ab Herbst ist dort Schluss - für die Kinder hat sich aber eine Lösung gefunden. © Andrea Jaksch

Für die Kinder, die von der Schließung des „Hort im Wald“ zum Ende des Monats betroffen sind, ist eine Lösung gefunden. Die Elterninitiative offener Ganztag der Grund- und Mittelschule kümmert sich um die Kinder, die evangelische Gemeinde stellt dafür Räume bereit.

Tutzing – Die Kinder des bislang vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) betriebenen Wald-Horts in Tutzing werden im neuen Schuljahr nicht auf der Straße stehen. Die Elterninitiative offener Ganztag der Grund- und Mittelschule hat der Gemeinde angeboten, die Kinder zu übernehmen. Die Evangelische Kirchengemeinde hat zusätzlich benötigte Räume für die Hort-Betreuung im Gemeindehaus auf Mietbasis angeboten.

Der ASB stellt wie berichtet den Betrieb des Wald-Hortes zum 31. August ein. Als Gründe nannte die Organisation Fachkräftemangel und den hohen Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung. Weder Gemeinde noch Landkreis seien bereit gewesen, das Defizit auszugleichen, hatte die ASB-Geschäftsleitung argumentiert. Diese Entscheidung war erst im Mai bekannt gegeben worden und setzte die Gemeinde unter Zeitdruck bei der Suche nach einer Ersatzlösung. Eine potenzielle Betreiberin für den Weiterbetrieb des Wald-Hortes auf dem Gelände des Beringerheimes konnte die Gemeinde präsentieren, allerdings kam es zu keiner Einigung mit dem ASB über die Übergabe-Modalitäten.

Ab Mitte September geht‘s los

„Wir sind sehr froh, eine gute Alternative für die Kinder gefunden zu haben“, teilte nun Bürgermeisterin Marlene Greinwald mit, verbunden mit dem Dank an den Trägerverein des offenen Ganztags und die Evangelische Kirchengemeinde, deren Bereitschaft zur Vermietung der Räume im Gemeindehaus die einstimmige Unterstützung des Kirchenvorstands gefunden habe. 15 Kinder aus dem Wald-Hort werden nun ab Mitte September mit Unterrichtsbeginn vom offenen Ganztag betreut. „Sie werden zwar keine Waldluft mehr genießen können“, sagt die Bürgermeisterin, „aber das Gemeindehaus hat einen schönen Garten, den die Kinder auch nutzen dürfen.“

Wie viele weitere Kinder noch in die neue Horteinrichtung aufgenommen werden, sei eine Entscheidung der Elterninitiative. „Die Warteliste für einen Hortplatz ist recht groß“, erklärt Greinwald. Personalsorgen dürfte der Trägerverein nicht haben. Für die Leitung der neuen Einrichtung sei eine pädagogische Fachkraft erforderlich. Aber bei der Auswahl der weiteren Betreuungskräfte für einen Hort liegt laut der Bürgermeisterin die Anforderung an die Qualifikation nicht so hoch wie bei Kindertagesstätten.

Was mit der Horteinrichtung beim Beringerheim passiert, müsse der ASB entscheiden. „Sie können alles wieder zurückbauen, was schade wäre“, sagt Marlene Greinwald. Sollte der Bauwagen samt Drumherum anders als zur Kinderbetreuung genutzt werden, „muss der ASB einen Antrag auf Nutzungsänderung stellen“.

Beim ASB war auf mehrfachen Versuch in dieser Woche niemand für eine Stellungnahme zu erreichen.