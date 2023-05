Tutzinger Seehof: Hotel und Schlossboulevard statt Leerstand

Das Hotel Seehof auf einer Postkarte aus den 1930er-Jahren. © Sammlung Abendt

Im Mai vor 35 Jahren endete eine Ära in Tutzing: Das Hotel Seehof schloss seine Pforten. Seit 20 Jahren ist der Bau abgerissen – und ebenso lange gibt es keine Klarheit über einen Neubau an der prominenten Stelle direkt am See.

Tutzing – 35 Jahre ist es her: 1988 hat die Familie Grotz das Seehof-Hotel in Tutzing stillgelegt. Seitdem hat das nahe am Ufer des Starnberger Sees gelegene Grundstück fünfmal den Eigentümer gewechselt – aber alle ihre Planungen haben sich zerschlagen. Seit knapp zwei Jahren liegt ein neuer Bebauungsplan vor, der wie eine Patentlösung wirken könnte: die Kombination eines neuen Hotels mit einem „Schlossboulevard“. Die aktuellen Eigentümer des Seehofs erwarten im dritten Quartal 2023 eine Abstimmung mit der Gemeinde. Aber noch laufen die Verhandlungen.

Die Parallelität der Ereignisse ist Sigrid Horn präsent wie damals: „Als ich vor 35 Jahren die Pension Möwe aufgemacht habe, ist der Seehof zugemacht worden“, erinnert sich die Tutzingerin, die auch Vorsitzende des Fördervereins für Tourismus ist. Dass das unweit des Dampferstegs gelegene Grundstück seitdem leer steht, kann sie nicht fassen. Auch unter vielen Einheimischen sorgt die brachliegende Wiese gegenüber dem Schloss nach wie vor für Diskussionen, wenn sich die meisten auch längst an diesen Anblick gewöhnt haben, über den sich auch Tagungsteilnehmer der im Schloss ansässigen Evangelischen Akademie regelmäßig wundern. Der Seehof ist zum Tutzinger Dauer-Leerstand geworden.

In den 35 Jahren gab es Planungen für eine Hotelbebauung, Wohnbebauung und ein Ortszentrum, aber auch viele Konflikte und sogar zwei Bürgerentscheide. Fünfmal ist das Seehof-Grundstück verkauft worden: In den späten 1980er-Jahren wurden die Gebrüder Wiesner Eigentümer, 2002 der Bauträger Hörmann, 2004 eine Seehof GmbH mit dem Haupteigentümer Dr. Wolfgang Düren, 2012 die zum österreichischen Baukonzern UBM gehörende Firma Münchner Grund, deren Nachfolger die UBM Development Deutschland wurde. Mitte vorigen Jahres gab es die bisher letzte Veräußerung. Haupteigentümer ist seitdem eine ärztliche Pensionskasse, als federführend bei der Umsetzung tritt Helmut Peter auf, der Chef der hp&p Generalplanung GmbH in Gießen, einer in ganz Deutschland tätigen Unternehmensgruppe. Die Verkäufe haben offenbar jedes Mal zu einem deutlich höheren Preis geführt. Beim bisher letzten Verkauf soll er nach unbestätigten Berichten 13,5 Millionen Euro erreicht haben.

Hotel war früher vorgeschrieben, dann nicht mehr, jetzt wieder

Früher galt für den Seehof eine baurechtlich vorgeschriebene „Sondernutzung Hotel“ als unumstößlich. Dann kam eine andere Phase: In der Gemeinde zeigte sich auf einmal Bereitschaft, auf dem Seehof überwiegend Wohnbebauung zuzulassen. Darauf berief sich der UBM-Konzern, als er sich 2022 wieder von dem Areal trennte. Mittlerweile hat sich die Haltung der Gemeinde wieder gedreht: In dem 2021 fertiggestellten Bebauungsplan ist ausschließlich eine Hotelnutzung vorgeschrieben, früheren Wohnbau-Absichten für das Grundstück wird eine Absage erteilt.

Der Bedarf besonders an einem qualitativ hochwertigen Hotel nicht nur in Tutzing, sondern am ganzen Starnberger See gilt als groß. „Uns fehlt ein hochklassiges Hotel mit einem Wellness-Bereich“, sagt Tutzings Tourismusvereinschefin Sigrid Horn: „Es dürfen nicht nur Drei-Sterne-Hotels sein.“ Auch für Christoph Winkelkötter, Chef der landkreiseigenen Wirtschaftsfördergesellschaft gwt, gibt es beim Seehof keinen Zweifel: „Auf so ein Grundstück gehört ein Hotel.“

Das Seehof-Areal heute. © Andrea Jaksch

Ermöglicht werden soll nach dem Bebauungsplan eine Kombination aus privater und öffentlicher Nutzung, die nach all den Jahren mit vielen Auseinandersetzungen wie ein Patentrezept wirkt: Hier eine Bebauung mit vier dreigeschossigen Gebäuden und Platz für 80 bis 90 Hotelzimmern, dort umfangreicher öffentlicher Raum mit einer Fußgängerpromenade, die ein Gemeinderatsmitglied euphorisch als „Schlossboulevard“ bezeichnete.

Das Seehof-Grundstück steht aber immer noch leer, obwohl das alles nach dem seit anderthalb Jahren fertigen Bebauungsplan realisiert werden könnte. Was haben die neuen Eigentümer vor? „Das Interesse an einer Bebauung steht nach wie vor“, versichert hp&p-Chef Helmut Peter auf Anfrage des Starnberger Merkur. Verzögerungen habe es wegen der Corona-Pandemie und der allgemeinen Situation auf dem Baumarkt gegeben. Die Nutzung, Konzeption und Planung samt Architektur stimme man mit der Gemeinde Tutzing im Detail ab. Weitere Gespräche mit der Gemeinde erwartet er in den nächsten zwei bis drei Monaten. „Es ist vorgesehen, dass wir im dritten Quartal 2023 die Planung abgestimmt haben“, kündigt Peter an.

Auf neue Nachrichten wartet auch Wirtschaftsförderer Winkelkötter gespannt. Mit dem Bebauungsplan habe man sich auf ein Hotel fokussiert, sagt er: „Jetzt liegt es am Eigentümer.“

VON LORENZ GOSLICH