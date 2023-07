Marlene Greinwald nominiert: „Ich stehe meine Frau bei Gegenwind“

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Einstimmig nominiert: Marlene Greinwald kandidiert im November für die Freien Wähler erneut als Bürgermeisterin. Zu den Gratulanten gehörten (v.l.) Stefan Feldhütter, Heinrich Reiter, Claus Piesch, Dr. Toni Aigner, Verena von Jordan-Marstrander und Cornelia May. F.: Rutt © Dagmar Rutt

Es ist offiziell: Marlene Greinwald kandidiert für die Tutzinger Freien Wähler bei der Wahl im November erneut für das Amts der Bürgermeisterin.

Tutzing – Die Freien Wähler (FW) Tutzing haben Marlene Greinwald den Auftrag erteilt, den Bürgermeistersessel im Rathaus zu verteidigen. Die Wählergruppierung nominierte die Amtsinhaberin einstimmig zu ihrer Kandidatin für die Bürgermeisterwahl am 26. November. Sie wird sich mit Ludwig Horn messen müssen. Der CSU-Gemeinderat ist bislang der einzige Gegenkandidat.

Während Greinwald im Falle der Wiederwahl die volle Amtszeit von sechs Jahren auskosten möchte, hat Horn deutlich gemacht, sich im Frühjahr 2026 bei der dann turnusmäßig anstehenden Kommunalwahl erneut dem Votum des Wählervolkes stellen zu wollen.

Marlene Greinwald steht nicht im Verdacht, ihr Licht unter den Scheffel zu stellen. So machte sie in ihrer Bewerbungsrede bei der Aufstellungsversammlung im Midgardstadl unmissverständlich deutlich, auch in den kommenden sechs Jahren ihre gesamte Kraft zum Wohle Tutzings einsetzen zu wollen. Sie sei mit bald 62 Jahren zwar nicht die Jüngste, dafür verfüge sie über ein ordentliches Maß an Lebenserfahrung, „persönlich und politisch“. Sie könne auf kleine und große Erfolge als langjährige Gemeinderätin und Bürgermeisterin verweisen: „Ich stehe meine Frau bei Gegenwind. Meine Gelassenheit gegenüber persönlichen Attacken wächst stetig.“

„Jahrhundertprojekt“ Hauptstraße

Trotz mancher Widrigkeiten und des immer enger werdenden Gestaltungsspielraums der Kommunen müssten sich „die da oben im Rathaus“ nicht klein machen: „Wir alle zusammen, der Gemeinderat, die Verwaltung und ich, tun unser Bestes, um angesichts klammer Finanzlage und unterschiedlicher Auffassungen das Beste für Tutzing herauszuholen.“ Greinwald führte als Beispiele für die nach vorwärts gerichtete Politik das „Jahrhundertwerk“ Hauptstraßensanierung an – „es ist schön zu sehen, dass es jetzt sogar Jubel gibt über die neuen Straßenabschnitte“ –, die über viele Jahre aufgeschobene Sanierung der Grund- und Mittelschule, den Ratsbeschluss für das Projekt „Tutzing klimaneutral 2035“ und „bedeutende Erfolge bei der Ansiedlung von Unternehmen“, was zu einem stetigen Anstieg des Gewerbesteueraufkommens geführt habe.

Die Bürgermeisterin räumte aber auch ein: „Es dauert noch ein bisschen, das Ideal einer blühenden Wirtschaft in einer klimaneutralen Gemeinde zu erreichen, aber es kommt um so schneller, je mehr wir zusammen daran arbeiten.“ Bei zahlreichen Gesprächen habe sie erfahren, welche Werte, Hoffnungen und Ängste die Bürgerinnen und Bürger Tutzings umtreibe, sagte Greinwald. Daraus habe sie gefolgert: „Tutzing macht den Spagat zwischen Vergangenheit und Zukunft. Es gilt, viele Schätze zu bewahren, die Schönheit von See und Landschaft, den Charme des alten Fischerdorfes, das dichte Netz der Einheimischen untereinander, über Generationen gewachsen, die Feste, die Rituale.“ Aus der „genialen Verbindung von Heimatgefühl und Weltoffenheit“ wachse die Kraft für die Herausforderungen der Zukunft: „Nicht jeden Unsinn mitmachen, aber das Wichtige anpacken.“

In ihrer bisherigen Amtszeit habe sie zugehört, „viel erfahren, einiges gelernt, und ja, manchmal auch gelitten“. Aber ihr Vorsatz bei Amtsantritt, „nicht jedermanns Liebling, sondern jedermanns verantwortungsvolle Bürgermeisterin zu sein, hat sich nach meiner Ansicht bewährt“.