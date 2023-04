Im Rötlbach sollen Mairenke und Seeforelle leichter wandern können

Sie soll im Rötlbach besser wandern können: Die Mairenke ist, anders als der Name sagt, keine Renken-, sondern eine Karpfen-Art. © Landesfischereiverband Bayern

Ein Experte empfiehlt die Herausnahme von Hindernissen im Rötlbach bei Tutzing, damit Seeforelle und Mairenke besser wandern können.

Tutzing – Fische wandern – auch in etlichen der 50 Zuflüsse am Starnberger See. Aber da ist ihnen der Weg oft versperrt oder zumindest erschwert. Zahlreiche Hindernisse sorgen für Blockaden, die nicht selten tödliche Folgen haben. Im Rötlbach, der im Karpfenwinkel südlich von Tutzing in den See mündet, soll den Fischen die Wanderung nun erleichtert werden. Das soll ein Biodiversitätsprojekt der Gemeinden Tutzing und Bernried ermöglichen.

Dr. Michael Schubert, stellvertretender Leiter des Instituts für Fischerei in Starnberg, hat die Grundüberlegungen im Umweltausschuss des Tutzinger Gemeinderats erläutert. Wichtiges Datenmaterial hierzu hat vor einigen Jahren eine Projektarbeit an der Technischen Universität München geliefert, bei der Schubert Zweitkorrektor war. Der Verfasser Philip Wendt hat dabei vier Zuflüsse des Starnberger Sees auf ihre Eignung für die „Durchwanderbarkeit“ durch Seeforellen untersucht: den Kuglmühlbach (Mündung in den See bei Ambach), den Lüßbach (Mündung in Percha), den Maisinger Bach/Georgenbach (Mündung in Starnberg) und den Rötlbach (Mündung im Karpfenwinkel). Dabei hat er zahlreiche Hindernisse genau dargestellt.

Den Anstoß für das vorgesehene Biodiversitätsprojekt haben die Fischer Rolf Bäck aus Tutzing und Thomas Hubl aus Bernried gegeben. Im Mittelpunkt stehen die Seeforelle und die Mairenke. Die Seeforelle kommt laut Schubert im Starnberger See und in 14 weiteren Seen des Alpenraums vor. Die kleine Mairenke, trotz ihres Namens keine Renken-Art, sondern ein Karpfen, sei nur in drei Seen in Bayern zu finden: Starnberger See, Chiemsee und Simssee. Sie bevorzugt die kiesigen Uferregionen der Seen, zieht aber zum Ablaichen ebenfalls in Zuflüsse – „in extrem großen Schwärmen“, sagte Schubert: „Dann brodelt das Wasser regelrecht.“

Im Rötlbach sind nach Wendts Untersuchungen innerhalb einer kartierten Fließstrecke von 1,54 Kilometern elf Querbauwerke dokumentiert, von denen sechs für die Fische „nicht passierbar“ seien. Das sind beispielsweise Brückenpfeiler, Durchlässe, Rampen, Schwellen oder Stege. An vielen Stellen liegen auch Baumstämme im Weg. Alle 300 Meter müssen die Fische laut Wendt Hindernisse überwinden. „Viele Fische stranden und sterben dort“, sagte Schubert, der es aus diesem Grund als sehr sinnvoll bezeichnete, die Bauwerke herauszunehmen: „Ein Bagger kann sie schnell rausziehen.“ Der Aufwand dafür sei am Rötlbach relativ gering im Vergleich mit dem Maisinger Bach oder dem Georgenbach.

Ein Problem stelle auch der Biber dar, sagte Schubert. Zwar sei der Biber eigentlich „super für die Fische“, weil er Lebensraum schaffe. Aber in diesem Fall sei das eher kontraproduktiv: „Er verschlammt alles, und die Fische kommen nicht hinauf.“ Deshalb sei es sinnvoll, den Biber zu entnehmen. „Man kann sie erlegen und wunderbar essen“, sagte er. Das führte im Ausschuss zu kritischen Nachfragen.

„Immer, wenn der Mensch in etwas Natürliches eingreift, gibt es Probleme“, warnte Barbara Doll (UWG Traubing). Schubert erwiderte, aus seiner Sicht habe der Fisch „die Vorfahrt“, weil es nur wenige Gewässer für diese Fische gebe. Der Mensch stelle sich über alles in der Natur, sagte auch Caroline Krug (ÖDP). Aber ein Biber stehe unter Naturschutz. Dann müsse die Naturschutzbehörde des Landratsamts aktiv werden. Dr. Thomas von Mitschke-Collande (CSU) erinnerte sich an eine Begehung mit dem Biber-Beauftragten von Oberbayern: „Er hat die Notwendigkeit einer Entnahme nicht gesehen und gemeint, es würde reichen, für bestimmte Zeiten einen Damm zu öffnen.“ Unter Hinweis auf eine relativ hohe Biber-Population im Karpfenwinkel fragte Mitschke-Collande auch nach der Nachhaltigkeit der Biber-Entnahme. „Im Oberbach darf er ruhig bauen“, sagte Schubert.

Tutzing hat für das Projekt eine Arbeitsgruppe gegründet, der Barbara Doll, Thomas von Mitschke-Collande und Claus Piesch (Freie Wähler) angehören. „Keine Panik“, sagte Bürgermeisterin Marlene Greinwald zu den kritischen Aspekten: „Das werden wir miteinander erarbeiten und alles sehr verantwortungsvoll anschauen.“

