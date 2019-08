Immer mehr Buchsbaumzünsler in Tutzing: Das können Sie tun

Der Buchsbaumzünsler hat im Landkreis Starnberg schon Spuren hinterlassen. Nun wurde er gehäuft in Tutzing gesichtet.

Tutzing – Der Buchsbaumzünsler wird immer öfter in Parkanlagen und Gärten Tutzings gesichtet. Im Würmtal und in Starnberg haben die Raupen bereits so manchen Buchsbaum kahlgefressen. Die Gärtner der Akademie für politische Bildung haben sie schon im Frühjahr entdeckt und teils per Hand gesammelt, teils mit dem Hochdruckreiniger vertrieben. Mittlerweile machen sich die gefräßigen Raupen des aus Ostasien stammenden Schmetterlings auch an anderen Stellen Tutzings bemerkbar. Sie sind schwer zu finden – häufig an den Unterseiten der Blätter. Sie können manuell entfernt werden, auch biologische Mittel ohne Chemie werden empfohlen.

Giftig ist der Buchsbaumzünsler nicht, man sollte sich aber anschließend die Hände waschen, weil er oft mit giftigen Verbindungen in Kontakt kommt. Verfärben sich die Blätter eines Baums braun, ist es meist schon zu spät. Man sollte ihn roden, verbrennen oder zerstückeln und dann im Hausmüll, nicht im Kompost, entsorgen.

Lorenz Goslich

