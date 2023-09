Immer wieder Probleme: Tutzinger Würmseehalle vorerst gesperrt

Von: Michael Stürzer

Bereitet der Gemeinde immer wieder Sorgen: die Tutzinger Würmseehalle. © Lorenz Goslich

Der Wasserschaden in der Tutzinger Würmseehalle ist so groß, dass sie zumindest bis Ende der Ferien gesperrt werden muss. Bürgermeisterin Marlene Greinwald geht davon aus, dass es ein Versicherungsschaden ist. Die Probleme der Gemeinde mit dem zwölf Jahre alten Bauwerk reißt also nicht ab.

Tutzing – Das Pech der Gemeinde mit der Würmseehalle an der Bernrieder Straße geht weiter. Gerade hatte die Kommune Arbeiten am Vordach abgeschlossen, da brach offenbar eine Wasserleitung in der Halle und setzte Teile des Gebäudes unter Wasser. Deswegen ist die Halle zumindest bis zum Ende der Ferien gesperrt, sagte Bürgermeisterin Marlene Greinwald am Freitag.

Der Schaden war dieser Tage in der in den Ferien weniger stark genutzten Halle entdeckt worden – und ist groß. Die Anlage der Altschützen ist betroffen, aber dort sei der Schaden nicht aufgetreten, wie Marlene Greinwald dem Starnberger Merkur sagte. Betroffen sei die ganze Halle, nicht nur der Schießstand. Was genau passiert ist, werde noch untersucht, und das wird wohl auch einige Tage dauern. Es war offenbar ein Schaden an einer Wasserleitung, und es sei „nicht wenig“ ausgelaufen. Tatsache ist, dass fast ein Dutzend Bautrockner und andere Geräte in der Halle verteilt stehen, um die Feuchtigkeit wieder herauszubekommen. Das wird dauern. Die Bürgermeisterin hofft, dass die Halle zum Schulbeginn ab Montag übernächster Woche, 11. September, wieder nutzbar ist. Denn: Sie ist ausgebucht.

„Die Halle ist wichtig für Tutzing. Es ist schön, dass wir sie haben“, sagt die Bürgermeisterin – mit einem leicht resignierten Tonfall. Seit Eröffnung der Halle 2011 gibt es viele Probleme mit dem Bauwerk. Stichworte: undichtes Dach, statisch nicht einwandfreie Gänge, Scheiben, die entgegen der Ausschreibung eingebaut worden waren und vieles mehr. Der Fall beschäftigte auch Gerichte. Die Qualität der Ausführung sei nicht so gut gewesen, so Greinwald. Die Gemeinde muss jährlich hohe Summen in Reparaturen investieren. Diesmal eher nicht: Die Bürgermeisterin geht davon aus, dass der Wasserschaden ein Versicherungsfall ist.

Der TSV Tutzing bedauert die Sperrung, die in den Ferien aber nicht so folgenreich für den Verein ist. Der Vorstand hofft, dass nach den Ferien der Trainingsbetrieb wieder normal stattfinden kann. Die Altschützen haben wegen des Wasserschadens ihren für diesen Samstag geplanten zweiten Schnuppertag im Ferienprogramm vorsorglich abgesagt (wir berichteten). Für kommende Woche ist ein Ferien-Basketballangebot geplant, das aber auch im Freien stattfinden könnte.