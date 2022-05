Feuerwehr rettet drei Menschen mit der Drehleiter

Von: Sandra Sedlmaier

Bei einem Kellerbrand in Kampberg war eine so starke Rauchentwicklung, dass die Bewohner das Treppenhaus nicht mehr betreten konnten. Die Feuerwehr Tutzing holte drei Personen mit der Drehleiter aus dem Dachgeschoss. Der Schaden am Haus beträgt rund 50 000 Euro.

Kampberg – Nach einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Kampberg am frühen Dienstagmorgen ist eine Person mit einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden, wie die Feuerwehr Tutzing mitteilt. Sie rettete drei Menschen mit der Drehleiter aus einer verrauchten Dachgeschosswohnung, eine Frau konnte sich aus der Erdgeschosswohnung selbst ins Freie retten. Den Schaden beziffert die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern auf schätzungsweise 50 000 Euro.

Um 4.38 Uhr am Dienstagmorgen erklang bei Tutzings Feuerwehrkommandant Christoph Knobloch der Alarm: Brand in Kampberg am Primelweg, Personen in Gefahr. Mit 25 Helfern und fünf Fahrzeugen rückte die Tutzinger Feuerwehr aus. Verstärkung kam von der Feuerwehr Haunshofen, die mit 15 Helfern in zwei Fahrzeugen vor Ort war. „Auf der Anfahrt haben wir erfahren, dass es konkret um vier Personen geht“, berichtete Knobloch.

Der Brandherd im Keller selbst war vergleichsweise überschaubar: Ein Stromverteilerkasten brannte, die Einsatzkräfte konnten das Feuer zügig löschen, wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt. Allerdings war die Rauchentwicklung sehr stark, wie Knobloch sagte. „Der Keller und das Treppenhaus sind sehr verraucht und auch verrußt.“

Der Rauch zog bis unters Dach des zweigeschossigen Gebäudes, in dem sich drei Erwachsene aufhielten. Sie standen am Fenster, als die Helfer der Feuerwehr eintrafen. „Wir haben sie mit der Drehleiter gerettet“, sagte Knobloch. Am Einsatzort waren neben der Polizei und den Feuerwehren aus Tutzing und Haunshofen auch zwei Vertreter der Kreisbrandinspektion und der Rettungsdienst, der sich um die Bewohner kümmerte. Insgesamt gibt es drei Wohnungen in dem Haus sowie ein Gewerbe.

Nun sucht die Polizei nach der Brandursache. Für Knobloch liegt sie sicherlich im Bereich der Elektrik des Hauses, aber was genau das Feuer auslöste, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen. Der Stromverteilerkasten ist laut dem Tutzinger Kommandanten total verschmort.