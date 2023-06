W.A.F. macht Betriebsräten vor, wie’s geht

Stolz auf die moderne Ausstattung: W.A.F.-Chef Christian Lütgenau (r.) führte die Besucher auch in das Großraum-Studio. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Rund 500 Besucher tummelten sich am Samstag in Kampberg zwischen Büroräumen und Bowlingbahn, Foodtrucks und Konzertbühne: Die W.A.F. versteht zu feiern. Das vor 40 Jahren als Wirtschaftsakademie Feldafing gegründete Unternehmen ist auf Erfolgskurs und möchte expandieren.

Kampberg – Schon vor neun Jahren zog die Firma W.A.F. in den Tutzinger Gemeindeteil Kampberg, 2021 wurde auch dort nochmals erweitert. Christian Lütgenau führte zum Tag der offenen Tür am Samstag mit dem Tempo eines jung gebliebenen Unternehmers und dem Stolz eines Vorstands durch die Gebäude. Seit 20 Jahren ist er bei der W.A.F. (Wirtschaftsakademie Feldafing), die Seminare für Betriebsräte anbietet und sich daher auch intensiv mit dem Wohlergehen der eigenen Angestellten befasst. Neben modernen Büroräumen, Druckerei, Lagerhallen, Versandstationen gibt es auch ein schickes Atrium mit Selbstversorger-Küche, ein Casino mit vorbestellten Gerichten und eine große Grillstation auf dem Areal. Dazu kommen Kicker, Dartscheibe, Tischtennisplatte, eine Bowlingbahn mit Bar und ein kleines Fitnessstudio. Das steht den rund 80 Mitarbeitern vor Ort zur Verfügung.

Sie alle stemmen einen Betrieb, der pro Jahr 5000 Seminare und Webinare für rund 50 000 Personen anbietet. Die Teilnehmerzahlen leuchten auf einem großen Bildschirm ganz zentral in Kampberg auf – zur Mitarbeiter-Motivation. Einen Teil machen die persönlichen Schulungen an 80 Standorten deutschlandweit aus: Hotelbuchung, Referentensuche sowie Seminarleitung vor Ort gehören also auch zu den Arbeitsfeldern bei W.A.F. Weitere Abteilungen sind Kundenservice, Marketing samt Katalogerstellung, Social-Media, Internet und EDV, Buchhaltung, Logistik und Produktentwicklung.

Für die große Menge an Webinaren, die den Teilnehmern Anreise und Übernachtung ersparen, stehen in Kampberg höchst professionelle Aufnahmestudios zur Verfügung. Die rund 550 Dozenten wiederum sind freiberuflich tätig: Es sind Fachanwälte und Experten für Arbeitsrecht, Fachreferenten für Wirtschaft, Diplom-Betriebswirte, EDV-Spezialisten sowie Trainer für die Bereiche Rhetorik und Kommunikation.

Der W.A.F. ist wichtig, dass Arbeits- und Betriebsverfassungsrecht unterrichtet, aber keine Politik vor Ort gemacht wird. Dazu muss man wissen: Früher waren Betriebsräte-Fortbildungen gewerkschaftlich organisiert. Das änderte sich in den 1970er-Jahren mit den ersten unabhängigen Anbietern, die mittlerweile die Hälfte der Angebote liefern. Insofern haben die Urväter des Unternehmens, Rüdiger Marquardt und Günter Gerhard, 1983 ihre private Wirtschaftsakademie Feldafing e. V. genau zum richtigen Zeitpunkt gegründet – damals mit 153 Seminarteilnehmern im ersten Jahr.

Dass das Unternehmen seitdem so erfolgreich läuft, ist einer weiteren Besonderheit der Branche zu verdanken: Landesweit werden alle vier Jahre die Betriebsräte neu gewählt – mit einer Fluktuation von rund 40 Prozent. Will heißen: Es werden laufend Schulungen benötigt und die Anbieter neu ausgewählt. Damit schaut die W.A.F. zuversichtlich in die Unternehmenszukunft.

Freia Oliv