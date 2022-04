Kampberg wächst und eilt voraus

Vorstand Christian Lütgenau, Gründer Rüdiger Marquardt, Vizelandrat Matthias Vilsmayer, Christoph Winkelkötter von der gwt, Dieter Glass von der beauftragten Baufirma und Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald an der Stelle, von der aus in Zukunft Bildungsfernsehen für Betriebsräte produziert wird. © Photographer: Andrea Jaksch

Die Schnelligkeit verblüfft viele: In nur einem Jahr ist das Unternehmen W.A.F. in Kampberg deutlich erweitert worden. Die Firmenzentrale soll nun auch zum Standort für ein „Bildungsfernsehen“ werden.

Kampberg – Masken? Nur noch freiwillig, erklärte die nette Dame am Eingang, bevor sie die Gäste über verwinkelte Gänge in einen großen Raum führte. Dort hat das Unternehmen W.A.F. am Freitag einen beachtlichen Erweiterungsbau eingeweiht. Er ist im Tutzinger Ortsteil Kampberg so schnell errichtet worden, dass die Überraschung darüber auch beim lockeren Zusammentreffen mit feinem Fingerfood viele Gespräche beherrschte.

W.A.F. bietet Fortbildungen für Betriebsräte an. Früher war das eine Spezialität von Gewerkschaften, heute entfällt die Hälfte des Marktes auf freie Anbieter. Die Kampberger Firma ist einer der drei größten von ihnen, und sie wächst schnell. In einem Jahr hat sie „15 Millionen Euro verbaut“, sagte Aufsichtsratschef Rüdiger Marquardt, der sie vor knapp 40 Jahren mit Günter Gerhard, dem früheren Feldafinger Bürgermeister, gegründet hat. Beide sind die Haupteigentümer.

Auf nun 9000 Quadratmetern Fläche soll sich die Belegschaft von 60 auf mehr als 100 Personen vergrößern. Im Neubau gibt es ein Hochregallager und zwölf moderne Online-Studios. Denn neben jährlich rund 3000 Präsenzseminaren macht das Unternehmen mit Internet-Schulungen, sogenannten Webinaren, auf sich aufmerksam.

Der Name „Studio Kampberg“ soll bei Arbeitnehmern zum Begriff werden. „Es geht in Richtung Bildungsfernsehen“, sagte Vorstand Christian Lütgenau. Den Neubau gewagt haben die Verantwortlichen trotz eines „Totaleinbruchs“ durch Corona, wie Marquardt berichtete. „Wenn der Wind des Wandels weht, bauen die einen Schutzmauern, die anderen Windmühlen – wir bauen Studios“, folgerte er. Den guten Kapitän erkenne man auf hoher See. Lütgenau zeigte sich sicher: „Wir haben die Krise genutzt.“ Durch 20 Prozent Zuwachs heuer gegenüber 2019 fühlt er sich bestätigt: „Wir werden bei etwa 55 000 Teilnehmern landen.“

Marquardt dankte Tutzings Gemeinderat und Bürgermeisterin Marlene Greinwald: „Sie haben in kürzester Zeit Baurecht geschaffen“, sagte er. Der Seniorchef des beauftragten Bauunternehmens Glass aus Mindelheim, Dieter Glass, nannte Landkreis und Gemeinde sogar Vorbilder. So ganz einfach ging es aber zunächst offenbar doch nicht. Beim Landratsamt Starnberg gebe es ein unsichtbares Schild über der Tür, sagte Marquardt kritisch: „Da steht ‚Nein‘ drauf.“

Der um Hilfe gebetene Starnberger Wirtschaftsförderer Christoph Winkelkötter habe erreicht, dass Landrat Stefan Frey das Projekt sofort nach seiner Wahl unterstützt habe. Etwas Wasser goss auch Lütgenau in den Wein. W.A.F. hätte in Kampberg auch gern Wohnungen gebaut, sagte er an Vizelandrat Matthias Vilsmayer gewandt: „Aber das ging nicht, weil es ein Gewerbegebiet ist – keine Chance beim Landratsamt.“ Vilsmayer und Greinwald bestätigten diese Problematik am Rande, sahen ihren Grund aber vor allem in der Gesetzeslage.

Greinwald bezeichnete W.A.F. als „Glücksfall für Tutzing“. Zu verdanken sei er mehreren Personen, einem früheren Bürgermeister – gemeint war Dr. Stephan Wanner – und einem Gemeinderat, bei dem alle an einem Strang gezogen hätten: „Man darf nicht gegeneinander arbeiten, es muss ein Miteinander sein.“

Lorenz Goslich