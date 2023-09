Kanalarbeiten in Tutzing: Bitte nicht baden

Von: Tobias Gmach

Gesperrte Hauptstraße in Tutzing: Die Arbeiten in einem neuen Baufeld beginnen diese Woche. © Andrea Jaksch

Die Kanalarbeiten in Tutzing rücken ins nächste Baufeld vor – und damit verändert sich auch die Straßensperrung. Nun sind Anlieger der Marienstraße betroffen. Der Abwasserverband bittet sie, zu gewissen Zeiten Wasser zu sparen und nicht zu baden.

Tutzing – Pressemitteilungen, gerade jene zum Straßenbau, beschränken sich meist aufs Fachliche. Der Abwasserverband Starnberger See dringt in einer aktuellen Infomail allerdings in die Intimsphäre ein: „Das Verrichten der Notdurft ist uneingeschränkt möglich“, heißt es darin. Der Hintergrund: Ab diesem Montag wird in Tutzing ein Niederschlagswasserkanal erneuert. Die Maßnahme im Zuge der Hauptstraßensanierung im Bereich Marienstraße dauert voraussichtlich zwei Wochen lang. Auf den Toilettengang muss also in diesem Zeitraum kein Tutzinger verzichten. Aber warum der Hinweis? Der Abwasserverband bittet darum, „während der Sanierung direkt vor Ihrem Grundstück auf Vollbäder sowie das Ablassen größerer Wassermengen zu verzichten“. Denn beim Eingriff in Straße und Kanal in bis zu fünf Metern unter der Erde komme es zu Beeinträchtigungen. „Sie können die Arbeiten unterstützen, indem Sie die Abwassermenge reduzieren“, so die Mitteilung. Allerdings informiere die ausführende Firma die Anwohner noch, wann genau sie bitte Wasser sparen sollten.

Der neue Niederschlagswasserkanal in der Traubinger Straße wurde zuletzt fertiggestellt. An diesem Montag soll deshalb das sogenannte Baufeld 1 (Hauptstraße/Schlossstraße) asphaltiert und dann für den Verkehr freigegeben werden. Zeitgleich beginnen die Kanalarbeit in besagtem Baufeld 2 (Marienstraße). Währenddessen ist die Hauptstraße von der Traubinger Straße bis inklusive der Kreuzung Marienstraße/Hauptstraße gesperrt. Anlieger der Marienstraße erreichen ihre Grundstücke über die Schlossstraße. Ab der ersten Oktoberwoche geht es im Baufeld 3, an der Ecke Hallberger Allee der Ortsdurchfahrt, weiter.

Abwasserverband bittet um Zurückhaltung

„Neben der offenen Kanalsanierung wird in Tutzing auch die geschlossene Kanalsanierung der Schmutz- und Niederschlagwasserkanalisation in der gesamten Hauptstraße vorangetrieben“, schreibt der Verband in der Mitteilung, weist auf den Beginn der „grabenlosen Kanalsanierung der Schmutzwasserkanäle“ ab 2. Oktober durch die Firma Swietelsky Faber aus Freilassing hin und erklärt dann den Vorgang im Detail: „Die Sanierungsarbeiten finden in vier Sanierungsfeldern statt. Bei der Kanalsanierung wird ein mit Harz getränkter, glasfaserverstärkter Kunststoffschlauch in den Kanal eingezogen, aufgestellt und mit UV-Licht ausgehärtet, sodass ein neues Rohr im Altrohr entsteht. Die Anschlüsse an die Hauptkanalisation werden mittels Robotertechnik und sogenannten Hutprofilen grabenlos saniert.“

Damit die Sanierung gelingt, müssten die Kanäle sowie die Anschlüsse abwasserfrei sein. Deshalb werde die direkt betroffene Bevölkerung rechtzeitig vom Sanierungsunternehmen über die Arbeiten informiert. Das erste Feld der grabenlosen Sanierung umfasst die Hauptstraße zwischen Bahnhofstraße und Neustätterstraße. „Dort wird der Niederschlagswasserkanal mit einem Durchmesser von 600 Millimetern grabenlos saniert“, heißt es. Zeitgleich beginnen im Sanierungsfeld 2 (Lindemannstraße/Hauptstraße bis Bahnhofstraße) die Vorarbeiten für die Schmutzwassersanierung. Die eigentliche Sanierung erfolge dann direkt im Anschluss bis voraussichtlich 19. November. Die weiteren Sanierungsfelder sollen „frühzeitig“ bekannt gegeben werden.

Der Abwasserverband bittet um Verständnis für die „dringend notwendigen“ Arbeiten. Man achte darauf, die Auswirkungen für Anwohner, Gewerbetreibende und Verkehrsteilnehmer möglichst gering zu halten. Wer Probleme hat, etwa einen Überstau an der Leitung, möge sich umgehend melden.