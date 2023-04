Tutzinger Kirchenstraße soll nach Ostern frei sein

14 Tonnen am Haken: Drei große Betonteile für die Brücke an der Kirchenstraße in Tutzing wurden am Mittwoch geliefert und eingesetzt. Nach Ostern soll die Sperrung aufgehoben werden – wann genau, ist offen. © Michael Schönwälder

Die lange erwarteten Teile für die Brücke an der Tutzinger Kirchenstraße sind am Mittwoch geliefert worden. Die Sperrung soll nach Ostern aufgehoben werden - wann genau, ist noch offen.

Tutzing – Am Mittwoch waren sie endlich da: drei jeweils 14 Tonnen schwere Betonfertigteile, die für die seit Langem gesperrte Brücke an der Tutzinger Kirchenstraße nötig sind. Deren Anlieferung hatte sich verzögert – und damit auch die von vielen in Tutzing sehnlich erwartete Freigabe der Brücke und der ganzen Kirchenstraße, die Teil der Umleitungsstrecke bei der Sanierung im Ortszentrum ab etwa Jahresmitte sein soll.

Wann das vor einiger Zeit für Ostern angekündigte Ende der Brückenarbeiten denn nun zu erwarten sei, fragten viele Einheimische, als Arbeiter und Verantwortliche nach dem Einbau der Fertigteile zusammenstanden. „Realistisch gesehen nach den Osterferien“, lautete die Antwort – eine dehnbare Aussage, wie Beteiligte später auf Nachfrage des Starnberger Merkur bestätigten. Fußgänger können bei der Brücke an der Kirchenstraße nun wieder vorbeigehen, der Schluchtweg soll nach den Osterfeiertagen für die restliche Woche gesperrt werden (wir berichteten).

Betroffene Anwohner nehmen Sperrung mit Humor

Besonders betroffen von den Behinderungen durch die Sperrung sind Betreiber und Gäste der direkt neben der Baustelle befindlichen Einrichtungen Hotel Möwe, Film-Taverne und Kurtheater. Sigrid Horn, die Chefin der „Möwe“, versuchte es am Mittwoch mit Humor. Beim Blick auf einen langen, direkt vor ihrer Pension abgestellten Laster scherzte sie: „Keiner hat so ein großes Auto vor der Tür wie ich.“ (nz)