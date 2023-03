Klinik in Tutzing bildet aus: 168 Plätze an neuer Gesundheitsberufschule

Teilen

Ab September können Schulabsolventen eine Ausbildung im Gesundheitsbereich in Tutzing machen. © Rainer Munzert [justPHOTOS]

Das Benedictus Krankenhaus Tutzing bildet künftig seinen Nachwuchs selbst aus. Dafür bekommen die Azubis sogar ein eigenes Tablet zur Verfügung gestellt.

Tutzing – Der 1. September 2023 ist ein ganz besonderer Tag für das Benedictus Krankenhaus Tutzing. Mit der Eröffnung der „Schule für Gesundheitsberufe“ sollen zunächst 25 von insgesamt 168 Schulabsolventen mit der dreijährigen Ausbildung zum Pflegefachmann, zur Pflegefachfrau sowie zu Pflegefachhelfern starten. Ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung, denn: „Wer Patienten hochqualitativ versorgen möchte, braucht neben der richtigen Infrastruktur und der entsprechenden medizinischen Expertise das richtige Team“, heißt es in einer Pressemitteilung des Krankenhauses, das ab heuer auf eigenen Nachwuchs setzt.

„Bisher haben wir viele Jahre lang erfolgreich als Praxispartner für Schülerinnen und Schüler fungiert. Mit der Gründung einer eigenen Berufsschule komplettieren wir dieses Spektrum um den theoretischen Unterricht. Damit sind wir in der Lage, Theorie und Praxis aus einer Hand optimal aufeinander abzustimmen und eine Ausbildungsqualität nach unseren Standards zu gewährleisten“, erklärt Andreas Stoffel, Geschäftsführer des Benedictus Krankenhauses Tutzing. Kathrin Brosowski, Projektleitung und Leiterin der Artemed-Akademie, die sich in der Klinikgruppe dem Thema Aus-, Fort- und Weiterbildung widmet, sieht große Vorteile auch für die Schüler selbst. „Mit der Kombination aus theoretischer und praktischer Ausbildung unter einem Dach können wir unsere Schülerinnen und Schüler viel besser fördern. Wo die Pflegeausbildung andernorts oft etwas unpersönlich ist, schaffen wir eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der jeder seinen Platz hat und gerne lernt.“

Ganz bewusst ist deshalb auch der Standort der Berufsfachschule statt wie bisher in einer externen Münchner Schule auf dem Klinikgelände in unmittelbarerer Nähe zum Krankenhaus und zum Starnberger See gewählt. Dort findet künftig der theoretische Unterricht für die Ausbildungsberufe statt. Die Artemed-Klinikgruppe betreibt bundesweit 17 Kliniken sowie fünf Berufsschulen für Pflegeberufe – neben Tutzing in Freiburg, Frankfurt am Main, Bensheim und Heidelberg.

Das Schulgebäude: 700 Quadratmeter, fünf Klassenzimmer

Das Schulgebäude wird aktuell für den Unterrichtsbetrieb umgebaut und verfügt dann über eine Gesamtfläche von 700 Quadratmetern mit insgesamt fünf Klassenzimmern, hinzu kommen eine Küche und eine Mensa. „Unser Ziel ist ein lebendiger Unterricht“, verspricht der künftige Schulleiter Matthias Nickoleit. „Mein persönliches Highlight ist das Skills-Lab als sogenannter dritter Lernort. Dieses Simulationszentrum verfügt über High-Fidelity-Simulationspuppen und VR-Brillen.“ Auch sonst wird Digitalisierung großgeschrieben. Alle Azubis erhalten ein Microsoft Surface Go 3 als persönliches Schultablet. So können sie unabhängig von Zeit und Ort auch über den Unterricht hinaus lernen.

Die praktische Ausbildung wird weiterhin in den kooperierenden Kliniken – den Benedictus Krankenhäusern Tutzing und Feldafing, der Artemed Klinik München Süd und der Psychosomatischen Klinik Koster Dießen – absolviert, heißt es in der Pressemitteilung.

Lehrer und Praxisanleiter der neuen Pflegeschule bieten ab sofort Praktika für künftige Schulabgänger an, die in den Beruf schnuppern möchten. Informationen rund um die Ausbildung im Benedictus Krankenhaus und über die neue Berufsschule sind erhältlich unter www.krankenhaus-tutzing.de/ausbildung und www.schule-für-gesundheitsberufe-tutzing.de. mm