Wahlkampfabend wie eine Stehparty: Tutzinger Politiker buhlen um die Jugend 

Vertreter von allen acht wählbaren Gruppen in Tutzing an einem Ort: Dafür sorgte der Jugend- und Freizeitclub JM. Der Abend geriet zu einem Wettbewerb um die Jugend im Ort.

Tutzing –Die wohl einzige Veranstaltung in Tutzing mit allen für den neuen Gemeinderat kandidierenden Gruppen und Parteien hatte ein Jugend- und Freizeitclub organisiert: die JM. Im früheren Sportlerstüberl herrschte am Donnerstagabend dichtes Gedränge. Viele Bürger, jüngere wie ältere, kamen zu dem Infoabend um sich vor der Wahl am 15. März über die Kandidaten schlau zu machen. Vertreten waren alle acht Gruppierungen .

Die Veranstaltung wirkte wie eine Stehparty. Die Redner stiegen auf ein Podium – in der Reihenfolge, in der sie sich angemeldet hatten, erläuterte Moderator Matthias Gröschel: Willi Neuner (ÖDP), Dr. Franz Matheis (UWG Traubing), Stefanie von Winning (CSU), Verena von Jordan-Marstrander (Freie Wähler), Bernd Pfitzner (Grüne), Roberto Mestanza (Tutzinger Liste), Dr. Joachim Weber-Guskar (FDP) und Stefanie Knittl (SPD). Die Höchstredezeit von fünf Minuten schöpften die meisten aus, einigen war sie zu lang. Die einen setzten persönliche, die anderen lokale Schwerpunkte.

Die einen setzten persönliche, die anderen lokale Schwerpunkte

Verena von Jordan-Marstrander erzählte, nach der Zeit mit ihren Kindern spiele sie seit einem halben Jahr Kontrabass. „Spätestens jetzt sollte man sich auch politisch engagieren“, sagte die Ärztin, die 2018 in den Gemeinderat nachgerückt war, als Marlene Greinwald zur Bürgermeisterin gewählt wurde. Stefanie Knittl berichtete über ihr leidenschaftliches Engagement für historische Bauten und deren Erhaltung.

Ein wenig wurden die Auftritte zu einem Wettbewerb um die Jugend. Immer wieder verwiesen die Sprecher auf jüngere Kandidaten. „Unser Jüngster ist 22“, sagte schließlich der vorletzte Redner Weber-Guskar: „Auch wir können mit dem Alter kokettieren.“ Mehrere forderten Möglichkeiten für junge Leute, ihre Interessen zu vertreten, so mit einem Jugendbeirat. Der Gemeinderat wisse nicht, was junge Menschen wollen, sagte Pfitzner. Umstritten war, ob die Einstellung eines Sozialpädagogen helfen würde. Matheis kündigte weitere Angebote an, so einen Grill- und einen Bouleplatz.

Wohnen, Verkehr, Geschäftswelt: Viele Ziele in Tutzing

Neben der Jugendarbeit reichte die Themenpalette von Wohnen über Verkehr und Gewerbe bis Umwelt, Kultur, Bildung und Sozialem. Mestanza, Vorsitzender des Gewerbevereins ATG, setzt sich für frische Impulse in der Geschäftswelt ein, die CSU will einen Runden Tisch mit Gewerbetreibenden. Mehrere Sprecher plädierten für besseren öffentlichen Personennahverkehr in alle Ortsteile, möglichst im Stunden- oder Halbstundentakt.

Zur Umweltpolitik sagte Neuner: „Arten- und Klimaschutz, das gehört alles zusammen.“ Der Grüne Pfitzner meinte, nur seine Partei setze Umweltpolitik in konkrete Projekte um. In Hinblick auf bezahlbaren Wohnraum sah die CSU-Frau von Winning Bedarf für Einheimischenmodelle wie für neue Wohnformen möglichst in der Ortsmitte mit Verdichtung im Innenraum. Weber-Guskar von der FDP hält das Zentrum von Tutzing schon für zu sehr verdichtet. Sinnvoller sei es, fürs Bauen neue Gebiete auszuweisen.

Lorenz Goslich

Lesen Sie auch:

Alle Artikel zu den Kommunalwahlen 2020 im Landkreis Starnberg

Nach Thüringen: FDP-Kandidat im Landkreis Starnberg will nicht mehr antreten