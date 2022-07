Kunstkurse stellen aus: Kreativität auf Fliesen

Fliesen-Künstler: Jasmin Bergmann, Viona Glaser und Irem Keser (vorne v.l.) sowie Michelle Schedel, Lea Schiecke, Fabian Schoening, Hannah Grötzner, Julius Spitza, Fabiana Winterhalter, Olga Kovalevskaya, Lehrerin Ruth Baumann und Soraya Bauknecht (v.l.). © A. Jaksch

Schülerinnen und Schüler aus Kunstkursen des Tutzinger Gymnasiums stellen noch bis Ende Juli im Tutzinger „Schuhtraum“ Werke aus - Fließen.

Tutzing – „Schaumkörper” war das Thema für Schülerinnen und Schüler der zehnten bis zwölften Klassen in den Kunstkursen der Lehrerin Ruth Baumann am Gymnasium Tutzing – und das setzten sie kreativ mit passenden Formen und Farben auf Keramikfliesen um. Ziel sei gewesen, den Körper und den Prozess des Waschens in einem Bild zu vereinen, so Ruth Baumann. Dabei kamen viele interessante und kreative Ergebnisse zustande, die bis 28. Juli im „Schuhtraum“ von Kathleen Stüztle (Lindemannstraße 11) in Tutzing zu sehen und bei Interesse zu kaufen sind. Fließen können für 35 Euro reserviert werden, alle nicht verkauften werden als Fließenwand im Gymnasium zu sehen sein.

Bei portugiesischer Musik erklärte Ruth Baumann, wie das Projekt zustande gekommen ist: Als Inspirationen dienten eine Abiturfahrt nach Lissabon, die vielen Keramikfliesen aus dem Fundus des Kunstraums und das ständige Händewaschen, das einen zentralen Teil des Alltags darstelle. Einige Schüler stellten ihre Werke vor, sodass Interessierte auch einen kleinen Einblick in das Projekt bekommen konnten. Die Gäste der Vernissage in dieser Woche sahen sich die Fliesen ganz genau an.

Im Jahr 2019 hatte schon einmal bei Kathleen Stüztle eine Kunstausstellung mit dem Thema „Keramikvasen“ stattgefunden. Die Inhaberin ist die Mutter einer ehemaligen Schülerin, wodurch damals die Idee aufkam, die Kunstausstellung in ihrem Laden stattfinden zu lassen, berichtet die Kunstlehrerin.