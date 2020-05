„Kulinarischer Hofladenführer“: Ein Buch voller regionaler Produzenten

Dass bayerische Küche weit über Semmelknödel und Weißwurst hinausgeht, zeigt auch das breite Angebot der Hofläden und -cafés zwischen München und den Alpen. Dr. Eva-Maria Schröder aus Tutzing hat 82 Direktanbieter ausfindig gemacht und in ihrem „Kulinarischen Hofladenführer“ zusammengetragen.

Tutzing – Knapp 20 Hofläden in Schröders Buch sind im Landkreis Starnberg. 24 Hofbesitzer stellen in dem Buch außerdem ihre besten Rezepte zum Nachkochen zur Verfügung: Regional, vom Einkauf bis zum Serviervorschlag.

Eva-Maria Schröder stammt ursprünglich aus Hannover und fand berufsbedingt vor 40 Jahren ihren Weg nach Tutzing: „Ich hatte zuvor Ernährungswissenschaften in Kiel studiert, wobei mich die naturwissenschaftlichen Prozesse interessierten“, erzählt sie. Inzwischen ergründet die Tutzingerin mit ihren kulinarischen Führern – der mit den Hofläden ist bereits ihr zwölftes Werk – aber auch die menschlichen Aspekte der Ernährungswissenschaften: „Die Verbundenheit der Landwirte mit ihren Produkten beeindruckt mich besonders“, sagt die 66-Jährige. Mit Fotos und Extra-Tipps fängt sie diese Eindrücke ein.

Für den Hofladenführer nutzte Schröder Adressen und Kontakte aus vergangenen kulinarischen Recherchen. So lernte sie einzelne Hofbesitzer Stück für Stück besser kennen: „Genau das ist das Tolle an regionalem Essen: Man kann sehen, wie produziert wird, und mit den Produzenten direkt sprechen“, sagt sie. „Auch die kurzen Transportwege schonen die Umwelt.“ Sie habe außerdem das Gefühl, dass die Vorteile regionaler Ernährung mehr Leuten bewusst werden. Das merke sie an den Rückmeldungen zu ihren Führern und an den vielen Neueröffnungen von Hofläden. „Das ist eine gute Entwicklung“, sagt sie.

+ Dr. Eva-Maria Schröder © privat

Schröder empfiehlt, Hofcafés in der eigenen Umgebung kennenzulernen, wenn das wieder möglich ist. Sie machte selbst 2019 zwei Radtouren mit Freunden über verschiedene Höfe: „Freitage eignen sich besonders gut, weil da die meisten Läden und Cafés aufhaben“, verrät sie. Eier, Käse und Rindfleisch kaufte sie mit ihren Freunden ein, und auch für Familien bieten sich solche Radtouren an: „Für Kinder sind gerade Höfe mit Tieren interessant“, sagt Schröder. Der Landkreis bietet viel: In Andechs gibt es zum Beispiel Hirsche, in Tutzing Ochsen zu bewundern. Von letzterem Hof gibt es im Führer ein Rezept für geschmorte Ochsenbäckchen, Schröder hat dieses Gericht zuletzt selbst gekocht. Ihr Fazit: „Sehr gut.“

Gerade in Zeiten von Corona gibt der Hofladenführer Ideen für Ausflüge und regionale Einkaufsmöglichkeiten. „Mir wäre wichtig, dass, wer einen meiner Führer bestellen möchte, das bei einem Buchladen aus der Region macht“, sagt Schröder. Sie will lokale Händler in schwierigen Zeiten unterstützen. Alternativ ist das Buch auch direkt bei der Autorin erhältlich; sie ist unter der E-Mail-Adresse hofladenkochbuch@aol.com zu erreichen.

Alice Beckmann-Petey

Zum Buch

Dr. Eva-Maria Schröder, „Kulinarischer Hofladenführer“, 96 Seiten, 14,90 Euro, BoschDruck, ISBN 978-3-00-063976-0