Kultband LaBrassBanda im Tutzinger Biergarten

„Heid is a schena Dog“, heißt eines der bekanntesten Stücke der Blasmusikgruppe LaBrassBanda. Und für die Gäste im Biergarten des Tutzinger Midgardhauses war es gestern ein ganz besonders schöner Tag. Die Band aus Übersee machte dort Halt auf ihrer Biergarten-Tournee.

Tutzing – Am Vortag waren sie quer durch München unterwegs, im Seehaus im Englischen Garten und der Hirschau, im Hofbräukeller am Wiener Platz und am Nockherberg. Am Sonntag kamen die sieben Musiker von LaBrassBanda direkt vom Tegernsee nach Tutzing, um nach etwa einer halben Stunde weiterzuziehen nach Utting und nach Kaltenberg. Als die sieben Vollblutmusiker fast auf die Minute um 15 Uhr einliefen, um am Midgardhaus ihr Biergartenkonzert zu geben, brandete frenetischer Beifall der rund 400 Gäste auf. Zuvor hatten sie sich am Eingang einer strengen Einlasskontrolle unterziehen müssen, ohne Reservierung kam keiner in den mit Plastikbändern abgesperrten Biergarten.

„Applaus für alle Maskenträger“, ruft Stefan Dettl in die Menge, ehe er und seine sechs Kollegen mit „Autobahn“ das Konzert eröffnen. Der Sänger und Trompeter der populären Band fordert vor allem die vielen Zaungäste, die am Seeufer stehen bleiben, um live dabei zu sein, immer wieder auf, Abstand zu halten und den Mund-Nase-Schutz zu tragen. Er wirft ihnen sogar eine Handvoll Masken zu. Wer am Tisch sitzt und seine frische Mass genießt, benötigt allerdings keinen Stofffetzen im Gesicht – so sieht es die Hygieneverordnung der Staatsregierung vor. Und die Zuhörer auf den Booten, die extra vor dem Biergarten geankert haben, sind ohnehin sicher.

„Normalerweise spielen wir Tanzmusi, aber heute ist es Sitz- und Wackelmusi“, sagt Dettl. Einige der auffällig vielen jungen Leute in Tracht können aber nicht anders, als auf die Bänke zu springen und mitzuzappeln. Spätestens beim Hit „Heid is a schena Dog“ singt fast der gesamte Biergarten mit.

„Die Jungs haben das super gemacht“, sagt Alexander Urban nach dem halbstündigen, kostenlosen Auftritt – länger durfte LaBrassBanda nicht spielen. „Das war mal ein Schritt zurück zum bayerischen Lebensgefühl“, freut sich der Midgardhaus-Wirt. Und genau das will die Kult-Band unter dem Motto „Rettet die Wirte und die Kultur“ erreichen. Deswegen tourt sie eine Woche lang durch ganz Bayern. Zustande gekommen ist das Ganze über den Deutschen Hotel- und Gaststättenverband Dehoga. Der hatte seine Mitglieder vor etwa drei oder vier Wochen vorab angeschrieben, um zu erfragen, wer denn bereit wäre, seinen Biergarten für die LaBrassBanda-Biergarten-Tour zu öffnen. Urban zögerte nicht lange.

Es sei „eine tolle Sache, dass diese Kombination stattfindet“, sagt er. Schließlich habe sein Biergarten ja ein Corona-Konzept, und 400 Leute in den Genuss von LaBrassBanda kommen zu lassen, das sagte ihm zu. Wegen der Maximalbesucherzahl und zur Kontaktrückverfolgung mussten die Gäste aber vorab reservieren. Wirt Urban hatte die Veranstaltung nicht einmal mit einem kleinen Hinweis bewerben müssen. „Das hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen“, sagt er.

Martin Engesser aus Pöcking zum Beispiel hatte die Aktion „bei Facebook gesehen und sofort einen Tisch reserviert“. Für den 43-Jährigen, der selbst Tenorhorn in der Blaskapelle Pöcking spielt, ist LaBrassBanda „ein Pflichttermin“. Extra aus Eglfing (Landkreis Weilheim-Schongau) ist Julia Holzmann mit ihren Freundinnen und Freunden nach Tutzing angereist. „Saugeil war’s“, sagt sie, auch wenn sie sich wie alle anderen noch eine Zugabe gewünscht hätte. Die war aber aufgrund der Auflagen nicht drin, exakt nach 30 Minuten war Schluss. Aber auch so war es für alle „a schena Dog“.