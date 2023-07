Kulturpreis für großen Enthusiasmus

Kulturpreis für den Verein Museumsschiff Tutzing (v.l.): Walter Dreßel (Beisitzer), Bürgermeisterin Marlene Greinwald, Bernhard Sontheim (stellvertretender Vorsitzender), Matthias Helbig (Vorsitzender), Ute Hill (Kassier), Wolfgang Hättich (Schriftführer). © Freia Oliv

Die Gemeinde Tutzing hat am Sonntag den Verein Museumsschiff mit dem Wilhelm-Hausenstein-Kulturpreis ausgezeichnet.

Tutzing – Technisches Denkmal, Kulturbühne und eines der schönsten Bistros im Landkreis: All das ist das Museumsschiff Tutzing. Am Sonntag erhielt der Verein, dem dieses Kleinod, die Renovierung und der Betrieb zu verdanken sind, den Wilhelm-Hausenstein-Kulturpreis der Gemeinde.

„Wir danken für das langjährige ehrenamtliche und kulturelle Engagement und für den Erhalt des Museumsschiffes“, fasste Bürgermeisterin Marlene Greinwald zusammen. „Dies hier ist ein einmaliger Ort für Kultur und Begegnungen und Erholung, dazu kommt die traumhafte Aussicht.“ Eine sanfte Brise und die ersten Sonnenstrahlen nach dem Regen unterstrichen an diesem Vormittag das besondere Flair des Ortes. Auch für Feste und standesamtliche Trauungen wird das Schiff am südlichen Ortsrand gerne genutzt. Konzerte und Kabarett sorgen für eine mehr als nur regionale „Ausstrahlung“, betonte die Bürgermeisterin.

1997 wurde der Verein gegründet, im Folgejahr konnte die „Tutzing“ für einen symbolischen Euro erworben und so nach fast 60 Jahren auf dem See vor der Verschrottung gerettet werden. Es ist heute das einzige ausrangierte Schiff, das am See erhalten ist. In rekordverdächtig kurzer Zeit verwandelte ein kleines Grüppchen Enthusiasten die alte Schiffslady in eine charmante Seniorin, die seit Sommer 2002 Gäste empfängt. Dafür wurde nicht nur das Innen- und Außenleben renoviert, sondern auch der Anlegesteg gebaut.

Natürlich braucht das ganze ständige Aufmerksamkeit und Liebe, um weiter zu funktionieren – ganz zu schweigen vom Veranstaltungsprogramm. „In unzähligen Stunden ehrenamtlicher Arbeit haben Sie das Schiff hergerichtet und halten es auch in Schuss“, würdigte Greinwald das Engagement des Vorstandes Matthias Helbig und der Vereinsmitglieder. Mit dem Preis möchte die Gemeinde dem Verein „die öffentliche Aufmerksamkeit sichern“ und ihm damit auch eine „erfolgreiche Zukunft“ ermöglichen.

Helbig dankte der Gemeinde nicht nur für den Preis, sondern dem Ort und dem Landkreis auch für die regelmäßige Förderung, ohne die der Betrieb nicht laufen könnte. Zudem dankte er den aktuell rund 130 Mitgliedern: „Sie sind unsere finanzielle Grundlage.“ Der Verein muss die Pacht an die Schlösser- und Seenverwaltung, die Versicherungen und laufenden Renovierungen stemmen. Die Veranstaltungen kommen oben drauf: „Wir danken allen Künstlern, dass sie für sehr geringe Gagen aufgetreten sind. Wir können nur eine lächerliche Mindestsumme garantieren.“ Dafür geht in der Pause der Spendenkorb für die Darbietenden rum – sollte das nicht reichen, legt der Verein drauf.

Helbig, als „Matches“ selbst eine Institution in Sachen Musik, bedankte sich auch bei den Privatspendern. Und ganz explizit beim Bistro-Pächter Andreas Fink: „Es gehört schon sehr viel Mut dazu, für eine Saison diesen Aufwand zu betreiben.“ Ohne Veranstaltungen sei der Betrieb nicht möglich, warb Helbig – um dann wieder an seinem Lieblingsplatz am Mischpult zu verschwinden und dem entspannten Sound des „Trio Nautico“ zu lauschen.

