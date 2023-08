Mit der Kutsche um den See: Internationale Starnberger-See-Rundfahrt am 9. September

Von: Laura Forster

Das Ehepaar Peter (l.) und Andrea Schröfl organisiert die Veranstaltung seit Januar. Hier mit Hans Lange. © lf

35 Kutschen, 75 Kilometer, ein See: Am Samstag, 9. September, findet sie wieder statt, die Internationale Starnberger-See-Rundfahrt. Start und Ziel für die Zwei- und Vierspänner ist in Traubing. Organisiert wird die Veranstaltung von den Weilheimer Pferdefreunden.

Landkreis – Bis zu 600 Kilometer Anfahrt nehmen Fahrsportbegeisterte auf sich, um an der Internationalen Starnberger-See-Rundfahrt, die am Samstag, 9. September, stattfindet, teilnehmen zu können. Die Gespanne wollen zum Teil aus Österreich, der Schweiz und sogar dem Harz, aber auch aus Planegg, Pähl, Raisting und Gilching anreisen, um einmal um den See zu fahren. 35 Teams sind in diesem Jahr für die rund 75 Kilometer lange Strecke angemeldet. „Ursprünglich waren 30 Teilnehmer geplant. Es sind doch ein paar mehr geworden. Alle Interessierten können aber leider nicht mitmachen, das waren über 50 Leute, aber das geht aus Organisationsgründen nicht“, sagt Peter Schröfl, zweiter Vorstand des Reit- und Fahrvereins Weilheimer Pferdefreunde. Der Unterbrunner ist seit Januar mit einem sechsköpfigen Team damit beschäftigt, die Großveranstaltung zu planen.

Kutschfahrt um Starnberger See findet seit den 80er-Jahren statt

Die Fahrt findet bereits zum neunten Mal statt. „In den 80er-Jahren waren Distanzritte total angesagt“, erinnert sich Schröfl. Ein Weilheimer hat damals versucht, mit seinem Pferd von Traubing aus einmal den See zu umreiten. „Bei Sibichhausen ist er allerdings gestürzt und hat sich den Arm gebrochen.“ Trotzdem, die Idee war geboren – mit einer kleinen Änderung: der Sattel wurde gegen eine Kutsche ausgetauscht. Die erste König-Ludwig-II-Distanzfahrt, wie die Veranstaltung in den frühen Jahren hieß, fand 1983 statt. Seitdem sind alle fünf Jahre stilvolle historische Wagen, anmutige Pferde in Zwei- und Vierspännern mit passendem Geschirr und Fahrer in eleganter Kleidung am Starnberger See zu sehen.

Die Pferde und Teilnehmer mit weitem Weg reisen bereits am Mittwochabend im Landkreis an. „So hat jeder Zeit, sich zu akklimatisieren und Kraft zu sammeln“, sagt Schröfl. Die Tiere kommen in einer Halle der Familie Doll aus Traubing unter. „Da haben wir 60 mobile Boxen aufgebaut.“ Am Freitag ist ein ein Fahrerabend vorgesehen, wie Schröfl sagt. Bei einem Essen in der Aula im Gymnasium Tutzing werden letzte Dinge besprochen und Fragen beantwortet.

Einen prachtvollen, historischen Wagen und anmutige Pferde hat Hans Lange aus Gilching. © privat

Los geht es am Samstag um 6 Uhr morgens. Die Gespanne starten nach einer Kontrolle im Fünf-Minuten-Takt ab der Garatshauser Straße in Traubing. „Wir haben versucht, bei der Streckenplanung öffentliche Straßen zu meiden, doch das ist nicht immer möglich“, sagt Schröfl, der selbst eine Fahrschule für Kutschen hat und schon zweimal bei der Rundfahrt mit seinen eigenen Pferden dabei war. Da die Teilnehmer zeitversetzt starten, behindern sie den Verkehr aber nicht. „Ich bin schon lange mit den Landratsämtern in Starnberg, Weilheim und Bad Tölz-Wolfratshausen in Kontakt sowie mit der Polizei und Bahn.“ Im ersten Teil der Rundfahrt geht es ein Stück vom See weg – von Traubing über Aschering nach Perchting, Hadorf und Hanfeld führt die Strecke. Von dort leitet die Karte die Gespanne weiter nach Leutstetten. Dort gibt es eine Stelle, an der die Teilnehmer besonders aufpassen müssen. „Wenn man von Gut Rieden kommt und auf die Staatsstraße abbiegt, ist die Feuerwehr vor Ort und sichert.“ Nach wenigen Kilometern gibt es auch schon die erste Rast bei Gut Buchhof mit Frühstück und Tierarztkontrolle. „Zweimal auf der Strecke werden die Pferde von einem Tierarzt kontrolliert. Das Tierwohl steht für uns an erster Stelle“, betont Schröfl. Dabei werden Atmung und Puls gemessen. Weiter geht es am Ostufer bis Ambach. Dort findet die erste Präsentation der Kutschen beim Landhotel Huber statt (ab 11 Uhr), die zweite ist beim Gut Schalleck nach Seeshaupt geplant (ab 14 Uhr). Zwischendrin gibt es auch eine eineinhalbstündige Mittagspause, wo genau, will Schröfl nicht verraten. „Menschen und Pferde sollen zur Ruhe kommen.“

Pferde laufen im Schnitt mit 10km/h - Ziel von allen Teilnehmern gegen 20 Uhr erreicht

Gegen 20 Uhr kommen die letzten Teilnehmer, nachdem sie Bernried, Kampberg und die Ilka-Höhe hinter sich gelassen haben, wieder am Startpunkt an. 75 Kilometer liegen dann hinter ihnen. Acht Stunden reine Fahrzeit, hat Schröfl berechnet. „Da braucht man einen Schnitt von 10 km/h.“ Das bedeutet: Die Strecke muss im Schritt und Trab zurückgelegt werden – dafür müssen die Pferde ordentlich trainiert sein. Hans Lange aus Gilching, der bei der Fahrt mit seinen zwei Freibergern Nick und Holly startet und bei Schröfl gelernt hat, ist als Vorbereitung bereits zweimal nach Andechs und wieder zurück gefahren. „Für die Pferde gab es Heu und Wasser und für mich eine Mass.“

Ganz ungefährlich ist die Fahrt nicht, es können immer Dinge passieren, mit denen man nicht rechnet. Deshalb lässt Schröfl nur Teilnehmer mit einem Kutschführerschein zu. „Da gibt es keine Notbremse, das sind Lebewesen.“ Während einer Fahrt ist bei der Ilka-Höhe eine Kuhherde mit Glocken auf die Kutschen zugestürmt, die Pferde haben Panik bekommen und eine Deichsel ist gebrochen. „In so einem Moment gilt es, Ruhe zu bewahren“, sagt Schröfl.

Die Siegerehrung findet dieses Mal auf der MS Starnberg statt. Neben der internationalen Jury übergibt auch Schirmherr und Landrat Stefan Frey Preise. Geachtet wird auf den Stil, die Kondition der Pferde und die Zeit.