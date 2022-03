Mit Jazz-Rock für den Frieden - Großes Benefizkonzert mit Leslie Mandoki geplant

Von: Tobias Gmach

Pop-Ikonen und Politiker am Schlagzeug: Bevor Leslie Mandoki (M.) und die ukrainische Sängerin Kamaliya gemeinsam auf der Bühne stehen, besuchte sie Bayerns Kunstminister Markus Blume im Tutzinger Studio. Ich fühle mit den Flüchtlingen, die versuchen, der Grausamkeit dieses erbarmungslosen Krieges zu entkommen. Leslie Mandoki © Andrea Jaksch

Leslie Mandokis „Soulmates“ rocken derzeit gemeinsam mit Kamaliya – der ukrainischen Pop-Ikone, die aus ihrem Heimatland flüchtete. Gemeinsam planen sie ein großes Benefizkonzert in München. Ein Besuch im Tutzinger Studio, wo auch Bayerns Kunstminister Markus Blume vorbeischaute.

Tutzing – In Burghausen standen sie am Freitag wieder mal gemeinsam auf der Bühne: Weltbekannte Rockmusiker und Jazzlegenden, die der in Tutzing lebende Produzent Leslie Mandoki zu den „Mandoki Soulmates“ zusammenspannt. Das Konzert in der Herzogstadt bei der 51. Jazzwoche war das erste seit Monaten. Der Starnberger Merkur besuchte die Soulmates am Abend zuvor im Tutzinger Studio beim Warmspielen. Mit dabei war auch die ukrainische Sängerin Kamaliya, die wenige Tage nach Kriegsbeginn aus ihrem Heimatland geflüchtet war. „Sie ist der große Star in der Ukraine“, schwärmte Mandoki. Das ließ sich auch Bayerns neuer Kunstminister Markus Blume nicht entgehen – und ließ sich vom mitreißenden Studiokonzert begeistern. „Ich habe einmal mehr die Kraft der Musik live erlebt. Kunst und Kultur bieten in dieser schmerzhaften Zeit einen heilsamen Zufluchtsort. So können wir ein starkes Zeichen des Friedens und des Mitgefühls für die Menschen in der Ukraine setzen“, sagte Blume.

Es war eine illustre Runde: vom legendären Jazz-Fusion-Trompeter Randy Brecker über den berühmten Gitarristen Mike Stern, der mit vielen Größen von Miles Davis bis Blood, Sweat & Tears gespielt hat, und den Ex-Tutzinger Tony Carey, der mit Ritchie Blackmore, Joe Cocker und Eric Burdon zusammenarbeitete, bis zum Starnberger Altsaxophonisten Max Merseny.

Dass Kamaliya gemeinsame musikalische Sache mit Mandoki macht, passt: Der 69-Jährige weiß, was Krieg bedeutet. Als Kleinkind erlebte er 1956 die Niederschlagung des Volksaufstands gegen das kommunistische Regime in seiner ungarischen Heimat mit, 1976 flüchtete er nach Deutschland. Die Rückkehr nach Burghausen, wo er 1976 auf dem Jazz-Festival seine musikalische Karriere begann, war für Mandoki „eine Herzensangelegenheit“. „Ich fühle mit den Flüchtlingen, die versuchen, der Grausamkeit dieses erbarmungslosen Krieges zu entkommen,“ sagte er: „Deshalb lasst uns alle zusammenhelfen, indem wir weiter unser Bestes tun, um dem Frieden eine Chance zu geben.“

Minister Blume kündigte ein Charity-Konzert für die Flüchtlinge aus der Ukraine mit Mandoki und Kamaliya am 24. April im Herkulessaal der Münchner Residenz an. Der Freistaat hat bereits ein Sonderstipendienprogramm für zwölf nach Deutschland geflüchtete ukrainische Künstler aufgelegt und stellt zudem eine halbe Million Euro für Kunst- und Kulturprojekte mit Ukraine-Bezug zur Verfügung.

In der Künstlerrunde schien sich der CSU-Politiker recht wohl zu fühlen. Zwischendurch setzte sich Blume selbst ans Schlagzeug und trommelte ein wenig. Mandoki, der bei den Soulmates Schlagzeug spielt, lächelte verständnisvoll. Er war sichtlich stolz darauf, all die Musiker nach den Lockerungen der Pandemieregeln relativ kurzfristig für das Konzert gewonnen zu haben. In Tutzing hatten sie sich alle viel zu erzählen, bevor sie sich in die recht anspruchsvollen Stücke für den Auftritt einspielten. Mandoki hatte mit einer Mischung aus Werken von Béla Bartók und eigenen Stücken einiges vorgegeben.

Lang vorbei sind die Zeiten, als er mit der Gruppe Dschinghis Khan „Moskau“ musikalisch ins Rampenlicht rückte. Den alten Hit würde er erstmals seit Jahrzehnten wieder singen, sagte er in einem Interview, wenn er damit den Ukraine-Krieg beenden könnte. Die Soulmates haben heuer eine Tournee durch 18 deutsche Städte geplant. nz/gma