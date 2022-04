„Leuchtturmprojekt“: Tutzing stellt sechs Notrufsäulen am Starnberger See auf

Von: Tobias Gmach

Teilen

Eine Notrufsäule in Eckernförde an der Ostsee zeigt, wie die in Tutzing aussehen werden. © Lang/Björn-Steiger-Stiftung

Sechs SOS-Säulen sollen vor allem ortsunkundigen Touristen in einem Notfall am Starnberger See helfen. Die Gemeinde Tutzing bekommt drei Stelen geschenkt - weil sie eine Vorreiterrolle im Landkreis einnimmt.

Tutzing – Sie sollen eine Hilfe für ortsunkundige Touristen in Not und ein Argument im Haftungsfall sein: Sechs Notrufsäulen stellt die Gemeinde Tutzing auf verschiedenen Grundstücken am Starnberger See auf. Das beschloss der Hauptausschuss des Gemeinderats am Mittwoch.

Investieren muss die Gemeinde für die Säulen laut Rathaus-Mitarbeiterin Kathrin Bernwieser voraussichtlich etwa 16 000 Euro. Eine kostet derzeit rund 6000 Euro – aber die Gemeinde kriegt Rabatt und sogar drei Exemplare geschenkt. Weil sie die erste Kommune in der Region ist, die die Entwicklung der Björn-Steiger-Stiftung einsetzt. Die solarbetriebenen SOS-Stelen mit direkter Verbindung zu Rettungskräften stehen laut Bernwieser in Oberbayern bisher nur in Freising. Sie sprach in der Sitzung von einem „Leuchtturmprojekt“.

Ein Herzinfarkt am See, ein vermisster Schwimmer: Nicht immer hätten die Leute beim Baden für den Notfall ein Handy dabei. So argumentiert die Tutzinger Verwaltung. Aber vor allem für Touristen, die schnell einen Notruf absetzen wollen, aber nicht genau wissen, wo sie sind, seien die Säulen ein großer Vorteil. Schließlich werden die Einsatzkräfte dann automatisch zu ihrem Standort alarmiert. In Tutzing kommen Nord- und Südbad, Kustermannpark, Brahmspromenade und der ans Feldafinger Gemeindegebiet angrenzende Badeplatz bei Garatshausen.

Auf den Kommentar von Christine Nimbach (fraktionslos), die meisten Menschen hätten am See sehr wohl ihr Handy dabei, gab Bernwieser zu bedenken: „Manche haben Hemmungen, über ihre persönliche Nummer den Notruf zu wählen.“