Von Südtiroler Speck bis Alpaka-Wolle

Der Charity-Weihnachtsmarkt des Lions Club Starnberger See Ludwig II., der heute eröffnet wird und bis Sonntag läuft, ist mittlerweile eine feste Größe im Tutzinger Veranstaltungskalender.

Tutzing– Obwohl Fritz Häring, der den Service-Club achtmal als Hausherr und Mitwirkender unterstützte, den Betrieb seiner Wirtschaft eingestellt hat, wird der Markt auch heuer am ersten Adventwochenende auf dem Gelände des Midgardhauses in Seenähe stattfinden.

Mehr als 20 Stände hat das Technische Hilfswerk (THW) Starnberg wie eine Wagenburg aufgestellt. Sie werden von Kunsthandwerkern bestückt, die selbst hergestellte Kissen anbieten, aber auch Schmuck und weihnachtliche Dekorationsartikel, Südtiroler Speck und Käse. Eine Malerin bietet ihre Bilder zum Kauf an. Ein Alpaka-Züchter hat aus der Wolle seiner Tiere gewebte und gestrickte Waren im Angebot. Gleich drei Buden hat Alexander Urban, der künftige Wirt im Midgardhaus, vom Lions Club gemietet. An einem Stand gibt es Schmankerl vom Grill, am zweiten Glühwein und der dritte ist eine Schnapserlbar.

Zum ersten Mal dabei ist der Lions Club aus St. Gallen mit zehn Mitgliedern. Die Schweizer sind eine Jumelage mit dem Club vom Starnberger See eingegangen. Sie werden original Schweizer Raclette zubereiten. Den Reinerlös werden sie ihren Freunden für deren soziale Aktivitäten zur Verfügung stellen.

Der Lions Club Ludwig II. verkauft an einem Stand Fischsemmeln, die Clubmitglied Peter Dechant sponsert. Der zweite Stand des Clubs ist eine Tombolabude. Und dann verkaufen die Lions noch 80 Christbäume aus einer Baumschule aus Unterhaching. Die Bäume hat die Donner & Reuschel-Bank dem Club gespendet, der Erlös von 50 Euro pro Baum wird voll für karitative Projekte eingesetzt. Christbaumkäufer aus Tutzing und Umgebung können sich die Bäume von Mitgliedern des THW nach Hause liefern lassen. Das machen die Ehrenamtlichen kostenlos, haben aber gegen eine Spende für ihre Vereinskasse nichts einzuwenden.

Das Rahmenprogramm des Weihnachtsmarkts kann sich auch heuer wieder sehen lassen: So wird zur Eröffnung am Freitag (geöffnet 16 bis 20 Uhr), ab 17 Uhr die „Francis-Band“ der Lebenshilfe Starnberg unter Leitung von Erik Berthold aufspielen. Die jungen Musiker tragen einheitlich rote Hemden, die ihnen der Lions Club gespendet hat.

Eine Weihnachtsgeschichte bringt am Samstag (geöffnet von 14 bis 20 Uhr), der bekannte Schauspieler und Synchronsprecher Rufus Beck mit nach Tutzing. Er wird sie ab 17 Uhr vorlesen. Für besondere Atmosphäre soll eine Feuershow sorgen. Die Klinik-Clowns werden sich unter das Publikum mischen.

Am Sonntag (geöffnet von 14 bis 19 Uhr) kommt ab 16 Uhr der Nikolaus zu den Kindern. In dessen Gewändern steckt kein Geringerer als das Lions-Mitglied Leopold „Poldi“ Prinz von Bayern. Und nach Einbruch der Dunkelheit wird auch am Abschlusstag die „FeuerFee“ ihre Show abbrennen.