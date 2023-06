Ludwig Horn einstimmig als Bürgermeisterkandidat nominiert

Einstimmiges Votum: Ludwig Horn (M.) tritt für die CSU bei der Bürgermeisterwahl in Tutzing im November an. Zu den Gratulanten gehören (v.l.) Prof. Ursula Männle, Gemeinderat Dr. Thomas Mitschke-Collande, der bis dato letzte CSU-Bürgermeister Peter Lederer und Thomas Parstorfer. © Andrea Jaksch

Die Tutzinger CSU hat den erst 26 Jahre alten Ludwig Horn einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Im Gegensatz zur amtierenden Rathauschefin Marlene Greinwald würde er sich bei der Kommunalwahl 2026 erneut der Wahl stellen.

Tutzing – „Ich bin etwas aufgeregt“, gestand Ludwig Horn. Den erst 26-Jährigen haben die Mitglieder des Tutzinger CSU-Ortsverbands im März zum Vorsitzenden bestimmt – am Donnerstag haben sie ihn einstimmig zum Bürgermeisterkandidaten gewählt. Seit 2008 hat die CSU in Tutzing, wo sie zuvor über Jahrzehnte an der Rathausspitze war, nicht mehr den Bürgermeister gestellt. Ihr bisher letztes Gemeindeoberhaupt Peter Lederer war bei der Aufstellungsversammlung dabei und von Horn sichtlich angetan. Die Bürgermeisterwahl findet am 26. November statt.

Die frühere CSU-Kreisvorsitzende Stefanie von Winning fragte als Wahlleiterin nach weiteren Vorschlägen, aber die gab es nicht. Dann stellte sich Horn vor – und machte eine Ankündigung, für die er spontan Beifall erhielt: Im Fall seiner Wahl werde er 2026 erneut antreten. In Tutzing sind die Gemeinderats- und die Bürgermeisterwahlen seit der Nachfolgewahl für den 2017 verstorbenen Rudolf Krug getrennt. Die Anfang 2018 zu Krugs Nachfolgerin gewählte Marlene Greinwald von den Freien Wählern hat angekündigt, dass sie wieder sechs Jahre amtieren will (dann rechnerisch bis 2029). Damit geht es im November auch um die künftigen Wahltermine. Horn sagte, eine Zusammenführung sei eine Entlastung auf der finanziellen Seite, aber auch für Parteien und Gruppierungen, denn Wahlkämpfe seien anstrengend.

Ludwig Horn stammt aus einer im Tutzinger Geschäftsleben aktiven Familie. Seine Großeltern Rita und Dieter Harthauser haben lange das Kino „Kurtheater“ und die Gaststätte „Film-Taverne“ geführt, seine Mutter Sigrid Horn betreibt gegenüber das Hotel „Möwe“. Horn berichtete über viele Aktivitäten in seinem jungen Leben: Ministrant, Feuerwehr, JM-Vorsitz, Organisation des Weinfests, Wirtschaftsinformatik-Studium, Selbstständigkeit als Versicherungsagent, Mitarbeiter beim Software-Unternehmen Lobster. Er gestaltet die Aktivitäten zur Neubelebung des Minigolfplatzes maßgeblich mit und ist Vorsitzender des neuen Veranstaltungsvereins.

Seine Schwerpunkte hat Horn längst festgelegt

„Wo will ich hin?“ Auf diese selbst gestellte Frage nannte Horn vier ihm wichtige Bereiche: Entwicklung des Ortes, Gewerbe und Gastronomie, Familien, Kinder und Senioren sowie Energie, Klima und Umwelt. Tutzing brauche klare Ziele: „Die müssen erarbeitet werden, mit allen Bürgern.“ Für Gewerbeansiedlung müsse man sich aktiv einsetzen und Firmen ansprechen. Beim Thema Wohnen will er prüfen, ob ein Einheimischenmodell oder eine genossenschaftliche Lösung realisierbar ist. Thema Energie, Klima, Umwelt: Bei der kommunalen Wärmeplanung hält er Nahwärmenetze für denkbar, aber noch viel mehr sei nötig. So würden für die Fotovoltaik-Anlagen über den vorgesehenen Bürgersolarpark hinaus noch viel größere Flächen gebraucht. Als wichtige Werte nannte er Transparenz und Offenheit. Er möchte alle Wege nutzen, von Newslettern über Whatsapp bis zu Messengerdiensten und mit den Menschen ins Gespräch kommen: „Dafür brauche ich kein Budget, sondern nur mich selbst.“

Gemeinderat Dr. Thomas von Mitschke-Collande bescheinigte Horn Führungscharisma: „Du hast die Fähigkeit, Brücken zu bauen.“ Der frühere Vorsitzende Thomas Parstorfer, der Horn zu Vorsitz und Bürgermeisterkandidatur ermuntert hatte, stellte fest: „Wir haben einen tollen jungen Kandidaten.“ (nz)