Ludwig Horn will für die CSU antreten

Rathaus in Tutzing: Wer dort ab Jahresende das Sagen hat, entscheidet sich im November. Neben Amtsinhaberin Marlene Greinwald soll Ludwig Horn für die CSU antreten. © Photographer: Andrea Jaksch

Marlene Greinwald bekommt einen Gegenkandidaten: Bei der Tutzinger Bürgermeisterwahl im November will die CSU Ludwig Horn ins Rennen schicken.

Tutzing – Der Vorstand der Tutzinger CSU schlägt Ludwig Horn (26) einstimmig als Bürgermeisterkandidat vor. Die Aufstellungsversammlung soll am 15. Juni stattfinden. Die seit 2018 amtierende Bürgermeisterin Marlene Greinwald (Freie Wähler) hat vor einiger Zeit erklärt, dass sie bei der Bürgermeisterwahl am 26. November wieder antreten will. Von weiteren Kandidaten ist nichts bekannt, und die Debatte um eine Zusammenlegung von Wahlen führte zu nichts.

Ludwig Horn will für die CSU Bürgermeister in Tutzing werden. © privat

Ludwig Horn ist seit 2020 jüngstes Mitglied des Gemeinderats und seit März CSU-Ortsvorsitzender. Er ist dabei, sein Studium der Wirtschaftsinformatik mit dem Master abzuschließen; den Bachelor hat er schon in der Tasche. Beruflich arbeitet er als technischer Berater eines IT-Unternehmens und Versicherungsmakler. Bekannt ist er als Mitglied der Feuerwehr, einer der „Helfer vor Ort“, früherer Vorsitzender des Freizeitclubs JM, Organisator des Weinfestes, aktuell auch für die Neubelebung des Minigolfplatzes und die Gründung eines Veranstaltungsvereins Tutzing.

„Es würde mich mit Stolz und Freude erfüllen, mich für dieses schöne und wichtige Amt zu bewerben“, sagt Horn. Er werde „für das gesamte Gemeindegebiet mit voller Kraft anpacken“. Das hat er sich auch als Motto ausgesucht: „Anpacken für Tutzing!“ (nz)