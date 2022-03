Mammutmarsch: 2000 Extremwanderer fallen in Tutzing ein

Von: Tobias Gmach

Teilen

Im Oktober 2021 war der erste Mammutmarsch am Starnberger See. Damals gingen rund 1000 Wanderer an den Start. © Mammutmarsch-Team

Schon beim ersten Mammutmarsch am Starnberger See im Herbst 2021 war die Resonanz größer, als die Organisatoren gedacht hatten. Nun kündigen sich doppelt so viele Teilnehmer an: Rund 2000 Extremwanderer werden am Samstag, 26. März, in Tutzing erwartet. Start und Ziel ist das Südbad.

Tutzing – Über deutlich mehr Wanderer als gewöhnlich sollte man sich am Samstag, 26. März, auf den Wegen zwischen Tutzing, Bernried, Andechs, Pöcking und Feldafing nicht wundern. „Grenzen sprengen mit Alpenpanorama und Zieleinlauf direkt am Starnberger See“: So bewirbt das Organisationsteam den Mammutmarsch – eine Veranstaltung für Extremwanderer, die auch in anderen Regionen Deutschlands, in Wien und Kopenhagen stattfindet.

Start und Ziel ist das Tutzinger Südbad – wie schon im Oktober. „Damals haben wir mit 400 bis 500 Teilnehmern gerechnet“, berichtet Betreiber Martin Hippius, der sich mit seinem Team um die Verpflegung der Sportler kümmert. Schlussendlich waren es rund 1000 Starter. Für die zweite Auflage gibt es bisher 1700 Anmeldungen, „wenn es so weiter geht, enden wir bei cira 2300“, schreibt Mammutmarsch-Sprecher Benjamin Korusic auf Nachfrage. Man könne sich noch anmelden, online auf www.mammutmarsch.de, die Obergrenze liege bei 3000 Teilnehmern.

Durchhaltevermögen ist beim Mammutmarsch gefragt. Viele Teilnehmer motivieren sich gegenseitig. © Mammutmarsch-Team

Teilweise bringen die Wanderverrückten beim Mammutmarsch 100 Kilometer hinter sich. Am Starnberger See sind es wahlweise 30 oder 55 Kilometer. Die kürzere Route führt vom Südbad über Traubing, Aschering, Pöcking und am See zurück über Possenhofen und Garatshausen nach Tutzing. Die längere windet sich erst Richtung Bernried, durch Haunshofen, dann nördlich bis Andechs, und von dort über Söcking wieder zurück auf den Seeweg. Start ist ab 7.30 Uhr in Gruppen. An Verpflegungsstellen gibt es Wasser, Isodrinks, verschiedene Snacks und wärmenden Kaffee. Als Belohnung gibt es im Ziel eine Urkunde, eine Medaille, ein gewebtes Finisher-Band für das Handgelenk und ein Feierabend-Getränk. Wer mitmachen will, zahlt 77,50 Euro inklusive T-Shirt, die 30 Kilometer-Variante ist zehn Euro günstiger.

Das Motto: „Gemeinsam kämpfen. Gemeinsam fluchen. Gemeinsam finishen.“ Südbad-Betreiber Hippius erinnert sich gerne an die erste Auflage im Herbst: an die gute Stimmung unter den Teilnehmern und ihren Unterstützern, an das große aufblasbare Mammut am Seeufer. „Es geht nicht um Gewinner und Verlierer. Jeder wird gefeiert, es entsteht eine unglaubliche Kameradschaft“, sagt der 61-Jährige und schwärmt weiter: „Es hat mich überwältigt, wie die Teilnehmer sich gegenseitig mitgezogen haben.“ Sonst hätten es wohl nicht mehr als 90 Prozent von ihnen ins Ziel geschafft. Während die Supersportlichen nachmittags eintrudelten, kamen andere damals um kurz vor Mitternacht an. Aber: Sie kamen eben an. Und darum geht es auch am 26. März wieder.

Der erste Mammutmarsch fand übrigens 2013 mit gerade einmal 17 Teilnehmern in Berlin statt, die Extremwander-Szene war noch klein. Heuer rechnen die Organisatoren an sämtlichen Orten mit insgesamt 50 000 Teilnehmern.