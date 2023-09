Mehr als 1000 neue Bäume pro Jahr für Tutzing

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Start für Baumprojekt von M-net und der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (v.l.): Simon Tangerding, Nelson Killius, Bürgermeisterin Marlene Greinwald, Vizelandrat Matthias Vilsmayer und Hannes Lindhuber. © Andrea Jaksch

Die Mitarbeiter des Glasfaseranbieters M-net schuften im Schweiße ihres Angesichts, hantieren mit Hacke und Spaten, machen sich schmutzig – nicht an ihrem eigentlichen Arbeitsplatz, sondern in der freien Natur. M-net hat ein Projekt zum Umbau eines gefährdeten Waldstücks bei Tutzing gestartet.

Tutzing – Das Münchner Unternehmen M-net sei seit Jahren bemüht, den eigenen CO2-Fußabdruck zu verringern, wie der Sprecher der Geschäftsführung, Nelson Killius, bei einem Pressetermin diese Woche in einem Waldstück an der Kustermannstraße in Tutzing erklärte. Seit 2019 habe sein Unternehmen seine Emissionen um mehr als 90 Prozent reduziert und sei seit 2021 der erste klimaneutrale Telekommunikationsanbieter in Deutschland. Mit der Aufforstung eines Waldstücks bei Poing mit 1800 Bäumen habe M-net vor zwei Jahren sein erstes Waldprojekt gestartet. Nun wollen die Mitarbeiter des Unternehmens längerfristig mindestens 1000 neue Bäume jedes Jahr in einer Monokultur in Tutzing pflanzen.

Als fachkundigen Partner hat sich M-net den Landesverband Bayern der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald mit ins Boot geholt. Dessen Geschäftsführer Simon Tangerding erläuterte die Probleme des Waldgebiets an der Kustermannstraße. Nach dem Zweiten Weltkrieg seien auf der etwa elf Hektar großen Fläche fast ausschließlich Fichten gepflanzt worden. Dazu habe das ursprünglich moorige Gebiet entwässert werden müssen. Etliche Faktoren wie Temperaturanstieg und Trockenheit haben dem „einschichtigen Bestand“ stark zugesetzt. Durch Nadelstreu der Fichten sei der Boden sehr sauer und moosreich. Damit der Wald langfristig gedeihen könne, bedürfe es einer Mischkultur aus verschiedenen Baumarten. Laubbäume seien in der Lage, die Humusschicht des Bodens zu verbessern. „Das Ziel ist ein Wald, der wächst und sich selbst verjüngt“, machte Tangerding deutlich.

Ahorn, Buche, Eiche, Vogelkirsche, Erle und andere

Das Waldstück mit etwa elf Hektar befindet sich im Eigentum der Kirche. „Die hat keinen großen Geldbeutel für die Forstwirtschaft“, erklärte der Waldexperte. Um den Wald als Lebensraum nachhaltig zu schützen und auf die Klimaveränderungen einzustellen, sei schnelles Handeln wichtig. „Bei dieser Herausforderung wird jede Hilfe benötigt“, sagte Tangerding, „deshalb sind wir M-net für das Engagement bei der Aufforstung in Tutzing dankbar.“

Vor einem Jahr sind Tannensetzlinge eingepflanzt worden. „Der Verbiss ist sehr gering“, sagt Tangerding, nur eine Jungpflanze sei leicht angeknabbert worden. Eine Aufgabe der M-net-Mitarbeiter werde sein, auch einen Hochsitz zu errichten, „damit eine sinnvolle Bejagung möglich ist“. Die weitere Aufforstung werde in Gruppen passieren, mosaikartig, wie der Experte es ausdrückte. Unter den vor Frost, Schnee und Hitze schützenden alten Fichten sollen Ahorn, Buche, Eichen, Vogelkirschen, Erlen und andere in Bayern heimische Baumarten gedeihen, um Lebensraum für eine Vielfalt von Tierarten und Pflanzen zu schaffen. Die entwässerte Fläche soll rückentwickelt werden zu einem „anmoorigen Standort“.

Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald würdigte das Engagement von M-net und der Schutzgemeinschaft: „Klimaneutralität ist ein wichtiges Thema in unserer Gemeinde. Ein gesunder Wald leistet nicht nur einen wertvollen Beitrag zum Natur- und Klimaschutz, er ist auch ein Mehrwert für die Bürgerinnen und Bürger.“ Vizelandrat Matthias Vilsmayer begrüßte die Initiative ebenfalls: „Die Renaturierung von Mooren ist ein großes Thema im Landkreis Starnberg. Und die Aufforstung des Waldes und damit die Förderung der Artenvielfalt ist ein wichtiger Beitrag, um unsere Heimat für kommende Generationen zu schützen und zu erhalten.“

M-net ist ein Gemeinschaftsunternehmen der Stadtwerke München und Augsburg, des Allgäuer Überlandwerks, der „N-ergie“, „infra fürth“ und der Erlanger Stadtwerke. Es versorgt 507 000 Geschäfts- und Privatkunden und zählt rund 850 Mitarbeiter.