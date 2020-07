Mehr Kinder, mehr Tagesstätten:  Tutzing braucht Lösungen

Bei der Kinderbetreuung ist Tutzing „sehr gut aufgestellt“. Dieses Fazit zieht die Rathausverwaltung. Trotzdem ist klar: Künftig werden weitere Einrichtungen nötig sein.

Tutzing – Elf Tutzinger Kindertageseinrichtungen betreuen zurzeit 613 Kinder. Von ihnen sind 47 Kinder nicht aus Tutzing, während umgekehrt 41 Tutzinger Kinder Einrichtungen in anderen Gemeinden besuchen. Für die Zeit nach den Sommerferien sind die Kindergärten ausgelastet. Aufgeschobene Fälle und Corona-Folgen sind dabei schon berücksichtigt. Das alles ergibt sich aus einem jetzt im Hauptausschuss des Gemeinderats vorgelegten Sachstandsbericht. Doch Änderungsbedarf deutet sich an.

Auch wenn derzeit noch alle Kinder untergebracht werden könnten, benötige Tutzing auf lange Sicht deutlich mehr Betreuungsplätze als bisher, sagte Schulreferentin Verena von Jordan-Marstrander (Freie Wähler). Tutzing sei sehr attraktiv für Familien. Bei der Gemeinde gingen immer wieder Anrufe von Eltern ein, die nach Tutzing umziehen wollen und Krippen- oder Kindergartenplätze benötigen, wie berichtet wurde. Dennoch finde man immer wieder Platz.

Die künftige Entwicklung ist aber noch in mancher Hinsicht offen. Das betrifft besonders die zunehmende Berufstätigkeit vieler Mütter und Väter gleichzeitig, die Konsequenzen für die Betreuung ihrer Kinder an Nachmittagen erfordert. Die Ganztagsbetreuung in den Schulen laufe immer mehr an, erklärte eine Mitarbeiterin der Gemeindeverwaltung. Es stelle sich die Frage, ob Tutzing einen Hort benötige oder ob dies über Ganztagsklassen geregelt werde. Bürgermeisterin Marlene Greinwald rechnet mit einem Recht auf Nachmittags- oder Ganztagsbetreuung vom Jahr 2025 an: „Das ist gar nicht mehr so weit weg, aber Förderprogramme haben wir noch nicht“, sagte sie.

Bürgermeisterin deutet an: Weiterer Träger in Tutzing?

Dr. Wolfgang Behrens-Ramberg (Tutzinger Liste) verwies auf die rege Bautätigkeit in Tutzing, beispielsweise auf die 70 entstehenden Wohnungen am Kallerbach. Auch wenn man keine „Leerkapazitäten“ aufbauen könne, müsse man doch überlegen, an welchen Stellen noch mehr Bedarf bestehe. Er erinnerte daran, dass der evangelische Kindergarten „Arche Noah“ am Kallerbach von vornherein auf eine Verdoppelung seiner Kapazität ausgelegt worden sei. Greinwald bestätigte, dass man sich dieser Thematik annehmen müsse. „Bei der nächsten Gemeinderatssitzung wissen wir vielleicht schon etwas mehr.“ Eventuell werde in Tutzing ein weiterer Träger hinzu kommen. Sie stellte aber klar, dass die Gemeinde nicht auf Vorrat Plätze freihalten könne. „Dieses System krankt im Großen“, sagte sie.

Im Notfall könnten Eltern Rechtsanspruch auf Plätze geltend machen. Für Eltern und ihre Kinder sei eine Entfernung bis 50 Kilometer von ihrem Wohnort zur Kindertagesstätte zumutbar, sagte Vizebürgermeisterin Elisabeth Dörrenberg (CSU). Andechs und Feldafing hätten Plätze übrig, sagte Greinwald. In Andechs gebe es sogar einen ganzen freien Kindergarten, „den sich ein Träger nur nehmen könnte“.

