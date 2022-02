Aktionstag in Tutzing: Fasten für mehr Klimagerechtigkeit

Von: Sandra Sedlmaier

Bischof Bertram Meier kommt zum Misereor-Auftakt nach Tutzing. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Unter dem Motto „Es geht anders! Gerecht“ findet am Sonntag, 13. März, in Tutzing die zentrale Eröffnung der Misereor-Fastenaktion für die Diözese Augsburg statt. Erwartet werden Bischof Dr. Bertram Meier, Misereor-Vertreter Pirmin Spiegel und die philippinische Aktivistin Paula Fernandez. Danach sind Aktionswochen zum Klimaschutz geplant.

Tutzing – Klimagerechtigkeit ist das zentrale Thema der diesjährigen Fastenaktion des bischöflichen Hilfswerks Misereor, und die Auftaktveranstaltung für die Diözese Augsburg findet in Tutzing statt. Für die Tutzinger ist dies etwas Besonderes. Zuletzt war dies 2008 der Fall.

„Das Motto ,Es geht anders! Gerecht‘ macht deutlich, dass mit gemeinsamen Anstrengungen und einer größeren Solidarität eine Welt möglich ist, in der allen Menschen Anerkennung und Achtsamkeit entgegengebracht und die Schöpfung für zukünftige Generationen bewahrt wird“, teilt die Diözese Augsburg mit. Die globale Erderhitzung treibe immer mehr Menschen dauerhaft in Armut und Migration. „Mit einer ambitionierten Begrenzung der Klimakrise können wir gegensteuern, dass Menschen in Not geraten und Ungleichheiten auf diesem Erdplaneten zunehmen“, betont Pirmin Spiegel, der Hauptgeschäftsführer von Misereor, und appelliert an jeden: „Setzen Sie sich für anspruchsvolle Klimaziele ein, um die Treibhausgasemissionen deutlich zu reduzieren. Teilen wir die uns geschenkten und doch spürbar begrenzten Ressourcen unserer Erde geschwisterlich und in gegenseitiger Verantwortung.“

Projekte auf den Philippinen und in Bangladesch profitieren von der diesjährigen Misereor-Spendenaktion. Eine Vertreterin der philippinischen Organisation Pagtambayayong kommt zur Auftaktveranstaltung nach Tutzing. Paula Godofreda Fernandez wird nach dem Eröffnungsgottesdienst (Beginn: 10 Uhr in St. Joseph) mit Bischof Dr. Bertram Meier und Misereor-Hauptgeschäftsführer, Monsignore Spiegel, im Brunnenhof über ihre Projekte und Misereor sprechen. Die 39-Jährige Bauingeneurin setzt sich in Cebu City für Gemeindeentwicklungsprojekte zum besseren Klimaschutz ein. Das bischöfliche Hilfswerk Misereor hat sich auf die Fahnen geschrieben, darauf aufmerksam zu machen, mit welch kreativen Projekten Menschen in dieser Welt sich für den Kampf gegen Armut, Hunger und Unterentwicklung einsetzen, und sie darin zu unterstützen.

Danach erwartet die Besucher ein buntes Eine-Welt-Programm im und rund um das Roncallihaus. Viele ortsansässige Vereinigungen und Institutionen werden das Thema von Misereor beleuchten – „weltweit, aber auch für Tutzing ganz konkret“, heißt es in der Pressemitteilung. Der Frauenbund wird Solibrot verkaufen, die Tutzinger Missions-Benediktinerinnen laden zum Fastenessen ein. Ab 11 Uhr bis 16 Uhr ist ein großer „Markt der Möglichkeiten“ geplant, mit Filmvorführungen für Groß und Klein, einem Upcycling-Workshop, einer Schnitzeljagd zum Klimaschutz sowie Infos über Energiewende und Naturschutz. Hobby-Imker Rudi Klein wird einen Vortrag über Bienen halten und der Caritas-Trödelladen wird geöffnet sein. Um 16 Uhr ist ein gemeinsamer Abschluss des Tages in der Kirche geplant.

Die Misereor-Aktion läuft ab Aschermittwoch, 2. März, bis zum Ende der Fastenzeit. Ab dem Eröffnungssonntag am 13. März in Tutzing, den die Tutzinger Pfarrgemeinde St. Joseph in Zusammenarbeit mit verschiedenen Verbänden aus der Diözese organisiert, sind Aktionswochen zur Klimagerechtigkeit und dem Misereor-Motto „Es geht anders! Gerecht! geplant.