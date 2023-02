Mitgliederzahl steigt bei Feuerwehr

Jahresversammlung in Traubing

Mehr Aktive, mehr Förderer bei der Freiwilligen Feuerwehr in Traubing.

Traubing – Die Freiwillige Feuerwehr Traubing verzeichnet nach Jahren mit einem Auf und Ab einen deutlichen Mitgliederzuwachs bei den Aktiven und eine generell steigende Mitgliederzahl vor allem bei Fördermitgliedern. Inzwischen zählt die Wehr insgesamt etwa 250 Mitglieder – rechnerisch etwa jeder fünfte Einwohner des Tutzinger Ortsteils. Deswegen musste bei der Jahreshauptversammlung die Satzung geändert werden.

Die bisherige Satzung sah beispielsweise keine weiblichen Bezeichnungen für Posten vor, was die Wehr anpassen wollte. Wichtiger waren jedoch Regelungen für die Versammlungen. Diese sind nun bei ordnungsgemäßer Ladung in jedem Fall beschlussfähig; zuvor war ein Drittel der Mitglieder als Mindestgrenze vorgesehen, was bei 250 und mehr Mitgliedern potenziell schwierig werden dürfte.

Auch bei den Aktiven geht der Trend nach oben, wie Kommandant Dr. Franz Matheis berichtete. Durch zwei Quereinsteiger und weitere Jugendliche ist deren Zahl auf 43 gestiegen – vor einem Jahr waren es noch 38 gewesen. Im Jahr 2022 verzeichnete die Wehr eine stabile Einsatzzahl, es waren 53 wie im Vorjahr. Nur: Die Einsatzarten haben sich geändert. Allein 20 gingen auf das Konto von Brandmeldeanlagen und eCalls, also dem automatischen Notrufsystem modernerer Fahrzeuge. „Da fährt man oft in der Gegend herum und stellt dann fest, dass nichts ist“, sagte Matheis. Dass die Einsatzzahl nicht gestiegen ist, lag auch am Wetter: Es gab 2022 nur ein schwereres Unwetter, nicht mehrere wie 2021. Auch die Zahl schwerer Verkehrsunfälle lag mit vier „deutlich unter dem Schnitt der Vorjahre“.

Vorstand Peter Scheifele konnte von einer erfolgreichen Premiere der Langen Nacht der Feuerwehr berichten, an der sich die Traubinger beteiligt hatten. Obwohl am selben Tag wie der Jugendpokal, organisierten die Ehrenamtlichen abends eine Art Tag der offenen Tür. Das hat sich bezahlt gemacht, auch bei der Mitgliederzahl. Auch Christbaumverkauf oder Christkindlmarkt verliefen zur Zufriedenheit des Feuerwehrvereins. Eigene Feiern gab es bei der Wehr voriges Jahr nicht, und auch heuer sind keine großen geplant – dafür für 2024, wenn die Wehr ihr 150-jähriges Bestehen feiert.

Die Vorbereitungen dafür laufen bereits, beim Termin gibt es aber noch Unsicherheiten. Denn: Die Feuerwehr Traubing bekommt ein neues Fahrzeug, ein TSF Logistik. Dabei handelt es sich um ein modulares Fahrzeug, auf das per Rollcontainer Ausrüstung für bestimmte Zwecke aufgeladen werden kann. Das kann Material für einen Unfall sein oder für Hochwasser. Mit Letzterem hatten die Traubinger in den vergangenen Jahren öfter zu tun. Offen ist der Liefertermin. Kommt das Fahrzeug schon zum Herbst hin, will die Wehr im September 2024 feiern. Kommt es später, steht ein früherer Termin im Sommer im Raum. Der Gemeinde Tutzing sei man für diese Beschaffung und die generelle Unterstützung dankbar, sagte Kommandant Matheis. Bürgermeisterin Marlene Greinwald dankte wiederum der Wehr und machte deutlich, eine gute Ausrüstung sei das Mindeste, das man Ehrenamtlichen zur Verfügung stellen müsse – das kam bei der Wehr gut an.

Neben Auszeichnungen für die Jugendlichen gab es zwei Beförderungen: Susanne Will ist nun Hauptfeuerwehrfrau, Robert Inderst Hauptlöschmeister. Für 25-jähriges Engagement als Schriftführer im Vorstand zeichnete die Wehr Christian Wolfert mit dem goldenen Vereinsehrenzeichen aus.