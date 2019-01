Mittelschule Tutzing bekommt Saal für 16 Millionen Euro

Ein Sanierungskonzept für Tutzings Mittelschule findet viel Zustimmung – auch wegen eines geplanten Veranstaltungssaals. Bedenken gibt es wegen der Kosten: Veranschlagt sind 16 Millionen Euro.

Tutzing – Dr. Toni Aigner konnte es kaum glauben. „Ich bin 1976 als junger Lehrer an die damals neue Schule gekommen“, erinnerte sich der Gemeinderat der Freien Wähler: „Daneben das alte Schulhaus mit zwei finsteren Klassenzimmern ...“ Dass nun die Sanierung und Aufwertung der Schule bevorstehe, sei ein ganz großer Wurf, sagte er. Auch andere lobten den Plan, den der Architekt Klaus Zeiler vom Weilheimer Büro Bioplan am Dienstag im Gemeinderat vorstellte. Mehrere Räte legten aber auch den Finger in die finanzielle Wunde.

Die dringend notwendige Sanierung soll nämlich fast 16 Millionen Euro kosten. Früher war einmal von 7 Millionen Euro die Rede. Bürgermeisterin Marlene Greinwald sagte zwar offen: „Es ist klar, dass wir nicht wissen, wie wir es finanzieren sollen.“ Es sei aber eine Pflichtaufgabe der Gemeinde, und die einst totgesagte Hauptschule sei heute als Mittelschule ein Erfolgsprojekt. Auch die zunehmende Ganztagsbetreuung mit entsprechendem Raumbedarf kam zur Sprache.

Saniert werden soll die Mittelschule, also der 42 Jahre alte Bau längs der Traubinger Straße. Vorgesehen sind in diesem Gebäude unten eine Mensa und im Erdgeschoss ein Multifunktionsraum mit Akustikdecke, der auch für öffentliche Veranstaltungen gedacht ist. Flachdächer und die Fassade sollen abgebrochen werden. Nicht saniert wird das zur Greinwaldstraße reichende Gebäude der Grundschule, das schon vor Jahren an der Reihe war.

+ © Schön, aber renovierungsbedürftig: Die Alte Volksschule – rechts auf unserem Archivfoto ist das Schulgebäude aus den 1970er Jahren zu sehen – soll laut dem neuen Sanierungskonzept ebenfalls verbessert werden.

Vieles ist allerdings noch offen. Greinwald schlug eine Sondersitzung vor, die der Gemeinderat einstimmig befürwortete, ebenso wie die Ausarbeitung von Planungsvarianten durch die städtebauliche Arbeitsgemeinschaft von Prof. Florian Burgstaller und Martin Büscher. Aber die Zeit drängt. „Wenn wir die Fördermittel abgreifen wollen, müssen wir 2022 fertig sein“, sagte Architekt Zeiler. 43 Prozent Förderung könne es geben, dazu 15 Prozent für die Mensa. Damit blieben für Tutzing rund 10 Millionen Euro, betonten mehrere Gemeinderäte sorgenvoll.

Lesen Sie auch: Geld aus Opferstock in Tutzinger Kirche gestohlen

Zeilers Präsentation zeigte die Bemühungen um die Verbindung von Altem und Neuem. „Das gesamte Tragwerk der jetzigen Schule wird erhalten“, sagte er. Das ehemalige Lehrerwohnhaus werde nicht berührt. Das denkmalgeschützte alte Schulhaus daneben soll weitgehend erhalten und künftig in Teilen für Schulverwaltung und -bücherei dienen. Wo die derzeit 170 Mittelschüler während des Baus unterrichtet werden, ist offen. In Containern möchte Greinwald sie nicht unterbringen. Das würde brutto allein 2,5 Millionen Euro kosten: „Wir versuchen, eine andere Lösung zu finden.“

Die Gemeinde hatte Zeiler mit der Planung beauftragt, nachdem sie einem früheren Planer wegen Problemen gekündigt hatte. Dieser Sachverhalt wird rechtlich geprüft. Unter den Besuchern war auch Ludwig Horn, der Vorsitzende des Tutzinger Freizeitclubs JM. Er und andere Vereine warten sehnsüchtig auf Informationen, wann sie wieder ihre Räume im seit Oktober 2017 gesperrten alten Lehrerwohnhauses beziehen können. Das war in der Sitzung aber kein Thema.

Lorenz Goslich