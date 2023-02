Mobilfunk-Mast bei Monatshausen abgelehnt

Die beiden Standort - blau markiert ist der von Vodafone gewünschte, rot der Vorschlag der Gemeinde. Letzterer ist aber wegen eines alten Beschlusses derzeit blockiert. © ike

Die Gemeinde Tutzing verweigert die Zustimmung zu einem 60-Meter-Mobilfunk-Mast bei Monatshausen. Die Begründung reicht den Gemeinderäten nicht.

Monatshausen – Wie erwartet hat die Gemeinde Tutzing den Bauantrag des Vodafone-Konzerns für eine Mobilfunkanlage auf einem Grundstück nahe des Ortsteils Monatshausen abgelehnt. Der Bau- und Ortsplanungsausschuss des Gemeinderats hat dem Antrag der Vodafone-Firma Vantage Towers AG diese Woche das gemeindliche Einvernehmen verweigert.

Zwar sei so eine Anlage für die öffentliche Versorgung im Außenbereich nach Paragraf 35 des Baugesetzbuchs grundsätzlich privilegiert, heißt es in dem Beschluss. Offen bezweifelt die Gemeinde jedoch die Zulässigkeit des Vorhabens und eine hierfür angeführte Versorgungslücke, einen so genannten „weißen Fleck“. Nach Versorgungskarten der Mobilfunkbetreiber Telekom, Telefónica und Vodafone selbst gebe es dort nämlich bereits flächendeckend eine Versorgung durch alle drei Betreiber mit den Standards 4G und teilweise 5G: „Die Begründung für die Notwendigkeit des Vorhabens trägt also nicht.“ Die Anlage diene folglich nicht der öffentlichen Versorgung, „weil die behaupteten Lücken oder Defizite in der Versorgung nicht bestehen“. Dem Vodafone-Konzern wird in dem Beschluss „eine missbräuchliche Inanspruchnahme des Außenbereichs für ein formal privilegiertes Vorhaben“ vorgeworfen, „welches tatsächlich nicht für den angegebenen Zweck erforderlich“ sei.

Selbst wenn man unterstelle, der „weiße Fleck“ bestünde im dargestellten Umfang, so erschließe sich nicht, weshalb zur Abdeckung dieser „relativ kleinen Versorgungslücke“ die Errichtung eines 60 Meter hohen Mastes erforderlich sei, kritisiert der Bauausschuss. Ein zehn bis 15 Meter hoher Mast würde dort ausreichen, um „das behauptete Versorgungsdefizit“ auszugleichen. Die „offensichtliche Überdimensionierung des Vorhabens“ widerspreche dem Gebot des Baugesetzbuchs, die Anlage in einer den Außenbereich schonenden Weise auszuführen.

Alternativ-Standort durch alten Beschluss blockiert

Zweifel werden in dem Beschluss auch am gewählten Standort deutlich. Der Zweck des Vorhabens sei nach Auffassung der Gemeinde „außenbereichsschonender“ an anderer Stelle zu erreichen, so nördlich von Monatshausen, durch Montage der Antennen an einem Mast der Hochspannungsleitungen westlich von Monatshausen oder auf einem der Gemeinde gehörenden Grundstück, das dem Bauherrn „vorbehaltlich eines noch zu fassenden Gemeinderatsbeschlusses“ nochmals explizit angeboten werden soll. Gemeint ist damit ein im November 2020 im Gemeinderat gefasster Grundsatzbeschluss zum Mobilfunk, dem ein gemeinsamer Antrag von Grünen, Freien Wählern, ÖDP und SPD zugrunde lag. Nach diesem Beschluss, dem damals eine hitzige Diskussion vorausging, soll die Aufstellung von Sendeanlagen mit Frequenzen über 3,8 Gigahertz im Gemeindegebiet erst dann gemeindlich unterstützt werden, wenn „die Unbedenklichkeit für Mensch und Umwelt durch industrie- und regierungsunabhängige Wissenschaftler verlässlich nachgewiesen ist“.

Dieser Beschluss verhindere, dass die Gemeinde den betreffenden Alternativstandort anbieten kann, sagte Bauamtsleiter Christian Wolfert am Dienstag in der Sitzung. Er bestätigte damit entsprechende Vorhaltungen, die Dr. Thomas von Mitschke-Collande (CSU) schon eine Woche zuvor im Gemeinderat hatte anklingen lassen. Er kritisierte den Grundsatzbeschluss wie berichtet als „unsinnig, kurzsichtig, ideologisch und in dieser Form nicht realisierbar“, was Bürgermeisterin Marlene Greinwald wiederum als „ideologisch, kontraproduktiv und unnötig“ zurückgewiesen hatte.

Nun soll der Grundsatzbeschluss aber laut Wolfert in der nächsten Gemeinderatssitzung geändert werden, weil sonst das Angebot des Alternativstandorts für die Mobilfunkanlage nicht möglich ist. Als Problem gilt noch ein bereits vom Vodafone-Konzern mit dem Eigentümer des umstrittenen Standorts abgeschlossener Vertrag. Nach Wolferts Worten soll geklärt werden, ob in dieser Hinsicht privatrechtlich eine Lösung zu finden ist. (nz)