Mobilfunkmast in Tutzing: Nachbarn sorgen für Baustopp - vorerst

Ein Kran auf einem Telekom-Grundstück mitten in Tutzing hat am Dienstag für helle Aufregung unter den Nachbarn gesorgt. Es sprach sich schnell herum, was dort passiert: Ein Mobilfunkmast wird errichtet. Jetzt hat das Landratsamt den Bau eingestellt.

Tutzing – Es war abzusehen. Mit dem alten Gebäude von Boehringer-Mannheim, das in Tutzing zurzeit abgebrochen wird, verschwinden auch Mobilfunkmasten, die, verkleidet wie Kamine, oben drauf standen. Deshalb muss ein neuer Mast her. Mit dessen Bau hat die Deutsche Funkturm GmbH, Tochtergesellschaft der Deutschen Telekom, in dieser Woche auf einem ihrer eigenen Grundstücke an der Kirchenstraße begonnen – misstrauisch beobachtet von den Tutzingern. Vorerst wird nicht weitergebaut.

Aufgeregte Diskussionen begleiteten die Arbeiten am Dienstag. Nachbarn meldeten sich im Rathaus und im Landratsamt. Bürgermeisterin Marlene Greinwald wandte sich ebenfalls an die Genehmigungsbehörde Landratsamt, das am Dienstagabend einen Baukontrolleur schickte – und der verhängte sofort einen Baustopp.

Am Dienstagabend berichtete die Bürgermeisterin im Gemeinderat über den Stand der Dinge. Es bestehe noch Klärungsbedarf, sagte sie. Generell sind Mobilfunkmasten von weniger als zehn Meter Höhe nicht genehmigungspflichtig, wie Landratsamts-Sprecherin Barbara Beck bestätigt. Aber unter den Nachbarn kursieren Gerüchte, dass der Mast 34 Meter hoch werde. Kreisbaumeister Dr. Christian Kühnel habe bestätigt, dass dieser Mast genehmigungspflichtig gewesen wäre, sagte Imme-Susanne Thüring von der Gemeindeverwaltung gestern.

Bürgermeisterin fühlt sich überrumpelt: „Man will uns zu einer Entscheidung drängen“

Kenner der Mobilfunkszene verweisen auf Regelungen, nach denen temporäre Mobilfunkmasten bis zu drei Jahre lang stehen bleiben dürften. Bürgermeisterin Greinwald erinnerte zudem daran, dass die meisten Bürger an gutem Mobilfunkempfang interessiert seien. Gleichzeitig schien sie sich aber ein wenig überrumpelt zu fühlen. Ein Mast auf dem alten Boehringer-Mannheim-Gebäude sei schon abgebaut worden: „Wir haben das Gefühl, dass man uns zu einer gewissen Entscheidung drängen will.“

Der verhängte Baustopp soll jedenfalls nach Angaben von Bauamtsmitarbeiterin Thüring vorerst bestehen bleiben. Die Deutsche Funkturm werde sich nach einem Ersatzstandort umsehen. Greinwald habe das Unternehmen darauf hingewiesen, dass ein Mobilfunkmast an der bisher vorgesehenen Stelle an der Kirchenstraße sehr problematisch sei.

„Bei jeder Hundehütte braucht man eine Genehmigung“

Unter den Nachbarn halten die Diskussionen über die Vorgehensweise unterdessen an. „Bei jeder Hundehütte braucht man eine Genehmigung“, sagte David Kirchner. „Aber die machen einfach, was sie wollen.“ Eine weitere Nachbarin, Jutta Höpke, konnte es schier nicht fassen: „Das ist ungeheuer und unglaublich – da spielen Kinder, keiner hat uns informiert.“ Für Robert Harthauser, den Eigentümer der Gaststätte Film-Taverne und des Kinos KurTheater in der Kirchenstraße schräg gegenüber, steht unabhängig von der Genehmigungsfrage fest: „Wenn das Ding steht, dann steht es.“

Bis die Neubauten auf dem Ex-Roche-Gelände fertig sind und dort vielleicht wieder ein Mast errichtet werden kann, dürfte es zwei bis drei Jahre dauern, sagte die Bürgermeisterin. Gegen so einen Masten dort gebe es von zumindest einem Bürger einen Einspruch. Den, fügt sie hinzu, müsse er nun im Bebauungsverfahren vorbringen.

Lorenz Goslich

Lesen Sie auch:

Zwar wollen sich auch Hunde an heißen Tagen im kühlen Nass abkühlen, doch Besitzer müssen aufpassen: An bestimmten Gebieten ist das Baden in Seen für die Tiere bis Mitte September nicht erlaubt.

Tutzing ist grün und soll es bleiben. Deshalb pflanzt die Gemeinde weiter Bäume am Seeufer – auch wenn das offenbar manchen Zeitgenossen nicht passt.