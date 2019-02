Moderne Elektrik für Mariä Geburt: Traubinger Kirche wird zur Baustelle

Die Traubinger Kirche Mariä Geburt wird in diesem Jahr zur Baustelle. Die Friedhofsmauer wird saniert und die Elektrik im Gotteshaus neu gemacht. Für Letzteres ist die Kirche mehr als vier Monate geschlossen.

Traubing – Ab Montag, 24. Juni, wird die Traubinger Kirche Mariä Geburt zugesperrt. Voraussichtlich bis Ende Oktober, also mehr als vier Monate, bleibt sie geschlossen, weil die Elektrik saniert wird. Das sei dringend notwendig, sagt Pfarrer Leander Mikschl. „Wir haben dort noch alte Porzellanschmelzsicherungen“, berichtet er. Und es gebe Lampen in der Kirche, die einfach nicht mehr benutzt werden, weil sie praktisch auseinanderfallen oder mit dem Leuchtmittel verklebt sind. „Zum Teil kann man die Glühbirne nicht mehr herausschrauben. Sie ist mit der Fassung zusammengebacken“, sagt der Pfarrer mit Erstaunen. Auch die Verkabelung müsse dringend erneuert werden. „Wenn Kabel 60, 70 Jahre in der Mauer liegen, löst sich die Isolierung auf – das wusste ich gar nicht.“ Nach Einholung von Expertenmeinungen muss nun also die ganze Kirche mit neuen Stromleitungen versehen werden.

+ Die Pfarrkirche Mariä Geburt in Traubing ist vor 260 Jahren geweiht worden. Mesnerin Steffi Kögel schaut dort nach dem Rechten. Seit 1759 ist die Kirche mehrfach renoviert worden. © Andrea Jaksch

Das ist nicht nur aufwendig, weil die Wände dafür aufgeschlagen werden müssen. „Danach muss auch der Kirchenmaler kommen“, sagt Mikschl. Entsprechend hoch liegen die veranschlagten Kosten. Die Kirchenverwaltung rechnet mit 190 000 Euro.

Mikschl bittet die Traubinger Katholiken, in dieser Zeit auf die anderen Kirchen im Pfarreiengemeinschaft auszuweichen. „Die Sonntagsgottesdienste werden in Pöcking und Feldafing stattfinden, die Taufen in den Filialgemeinden.“ Die Gottesdienste für Beerdigungen sollen ebenfalls in Pöcking und Feldafing stattfinden. Beerdigungen im Traubinger Friedhof seien selbstverständlich möglich. „Das muss man dann koordinieren.“

Auch außerhalb der Kirche wird heuer gearbeitet, allerdings deutlich früher. Wie berichtet, wird die vor eineinhalb Jahren eingestürzte Friedhofsmauer durch eine Betonmauer ersetzt. Die Arbeiten dafür starten heuer.

