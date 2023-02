Hauptstraße Tutzing: Moderne Verfahren und Roboter im Einsatz

Die eigentlichen Arbeiten im Abschnitt Mitte der Tutzinger Hauptstraße sollen im Sommer beginnen. Die aktuelle Baustelle besteht nur bis Ende der Woche. © Andrea Jaksch

Im Abschnitt Mitte der Tutzinger Hauptstraße sollen ab Sommer Kanalbauarbeiten beginnen. Dabei kommen auch Roboter zum Einsatz.

Tutzing – Im ersten Halbjahr wollen Staatliches Bauamt Weilheim, Gemeinde Tutzing und der Abwasserverband Starnberger See wie berichtet den nördlichen Teil der Hauptstraße zwischen Ringseisweg und Hans-Alber-Straße fertigstellen. Ab Sommer beginnen dann die Arbeiten im Abschnitte Mitte. Der bringt zunächst wieder vor allem Kanalbauarbeiten.

„Wie schon in den beiden vorangegangenen Bauabschnitten muss mit den tiefliegenden Kanalbauarbeiten begonnen werden. Diese Arbeiten finden ab Sommer 2023 statt und werden durch den Abwasserverband Starnberger See koordiniert. Nach Abschluss der Kanalbauarbeiten folgen die Straßenbauarbeiten im Frühjahr 2024“, teilte das Staatliche Bauamt mit. Im Bereich des Ortszentrums werden neben der Niederschlagswasserkanalisation im Baufeld „Traubinger/Schlossstraße“ auch die Niederschlags- und Schmutzwasserkanalisation in der Hallberger Allee (bis Höhe Hausnummer 2) und in der Marienstraße (bis Höhe Hausnummer 2 a) erneuert. Diese Straßenabschnitte werden dann 2024 erneuert. „Während in den Seitenstraßen die Kanalisation in einer moderaten Tiefenlage ist, müssen im Bereich der ,Traubinger/Schlossstraße‘ Baugruben bis zu einer Tiefe von fünf Metern errichtet werden“, so die Behörde weiter. Im Kreuzungsbereich würden das Niederschlagswasser der Hauptstraße – vom Gymnasium bis zur Neustätter Straße – gesammelt und dieses über einen Kanal mit einem Meter Durchmesser über die Schlossstraße in den See geleitet. Diese Ableitung sei bereits errichtet, der Knotenpunkt damit ein letztes Teilstück. Deshalb steht dieses Baufeld als erste Maßnahme ab Sommer 2023 auf der Liste. Die Ertüchtigung der Kanalisation in den Seitenstraßen soll dann nach und nach bis Ende des Jahres erfolgen.

Parallel soll die Niederschlagswasserkanalisation, die in der Hauptstraße in etwa fünf Metern Tiefe liege, ohne Baugruben saniert werden – die Methode heißt „Schlauchlining“. Dabei werde ein mit Harz getränkter Schlauch aus glasfaserverstärktem Kunststoff in den Kanal eingebracht und durch UV-Strahlung ausgehärtet. Die Grundstücksanschlüsse werden im Nachgang grabenlos mittels Robotern und speziellen Anschlussstücken (sogenannten Hutprofilen) angebunden. Dieser Ausführungsteil wird laut Behörde ebenfalls im Sommer 2023 begonnen, jedoch bis voraussichtlich Mitte 2024 andauern.

„Schlauchlining“ vermeidet Baugruben

Für den Bauabschnitt Lindemann- und Bernrieder Straße bis Gymnasium sei ebenso eine grabenlose Sanierung der Schmutzwasserkanalisation vorgesehen, teilten die drei Projektbeteiligten weiter mit. „Die Arbeiten erfolgen bewusst im Nachgang zum Straßenbau und sollen auch ab Sommer 2023 beginnen“, heißt es in der Mitteilung. Wie bei der Niederschlagswasserkanalisation werde die Sanierung im Schmutzwasser auch mittels „Schlauchlining“ vorgenommen. Dieses Verfahren soll auch auf dem nördlichen Abschnitt zum Einsatz kommen.

Die derzeit an der Hauptstraße laufenden Arbeiten haben mit dem Bauabschnitte Mitte nur indirekt zu tun – es ist dieselbe Straße. Bis Ende der Woche laufen zwischen zwischen der Einmündung Barbaraweg und Oskar-Schüler-Straße noch die Arbeiten, der Verkehr wird per Ampel geregelt – und hat vorige Woche viele Autofahrer Nerven gekostet, weil sich längere Staus bildeten. Es könnte aber ein Vorgeschmack auf die Arbeiten ab Sommer gewesen sein. Wie der Verkehr dann geleitet wird, will das Bauamt kurz vorher bekannt geben.