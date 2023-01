Monatshauser gegen Mobilfunk

Von: Sandra Sedlmaier

Teilen

Mit einer erneuten Unterschriftenliste machen die Monatshauser ihrem Unmut über einen geplanten Mobilfunkmasten in ihrem Dorf Luft. Sie fordern eine sachliche Diskussion. Der Gemeinde liegt jetzt der offizielle Antrag vor, so dass sie tätig werden kann. Morgen ist das Thema im Gemeinderat.

Ein Mobilfunkturm, der in der Nähe von Monatshausen errichtet werden soll, sorgt für Unmut in der Bürgerschaft. (Symbolbild) © Imago

Tutzing – Ein Großteil der knapp hundert Monatshauser ist nach wie vor besorgt über einen geplanten Mobilfunkmasten. Daran hat auch eine Bürgerversammlung in Monatshausen Anfang Dezember nichts geändert. In einem offenen Brief an alle Gemeinderäte, Bürgermeisterin Marlene Greinwald sowie an Landrat Stefan Frey fordern 50 Bürger eine weitere Versammlung noch im Januar, um „einen fairen Diskurs“ zu führen. Die Unterzeichner denken an einen Experten ihrer Wahl sowie einen Vertreter von Vodafone oder der beauftragten Funkmast-Firma.

Für die Versammlung vor Weihnachten hatte Bürgermeisterin Greinwald einen Experten des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Dr. Thomas Kurz, eingeladen. Das Fazit der Versammlung sei klar gewesen, berichtet Greinwald auf Anfrage. „Er sagte, er verstehe nicht, warum der Mast dort stehen müsse.“ Der jetzt diskutierte Standort sei ihm als nicht besonders geeignet erschienen.

Marlene Greinwald ist froh, dass dem Rathaus nun endlich der offizielle Antrag auf Errichtung eines Mobilfunkmasts bei Monatshausen vorliegt und nicht nur die Information von Anwohnern. „Jetzt können wir reagieren“, sagt sie. Am Dienstag gehe es im Gemeinderat darum (Beginn der Sitzung: 18 Uhr im Rathaus), dann werde man auch darüber sprechen, einen Anwalt mit der Prüfung der rechtlichen Lage zu beauftragen, sowie über eine mögliche Fortschreibung des Mobilfunkkonzepts, nach dem die Gemeinde interessierten Betreibern mögliche Standorte für Masten vorschlägt.

Für Greinwald ist das große Problem, dass es bereits einen unterschriebenen Vertrag zwischen einem Betreiber und einem Grundstückseigentümer aus Monatshausen für einen Mobilfunkstandort gibt. „Selbst wenn wir ein Grundstück zur Verfügung stellen, sagen die, sie können nicht von einem bestehenden Vertrag zurücktreten.“ Das Rathaus hätte vorab informiert werden müssen, „dann hätten wir noch was machen können – jetzt sind Tatsachen geschaffen“.

Die rund 50 Monatshauser verweisen in ihrem achtseitigen Schreiben auf die gute Vernetzung Monatshausens, die einen neuen Turm nicht erforderlich mache. Zudem nennen sie acht Punkte, die sie geklärt haben wollen. Dazu gehört, wie die Info-Veranstaltung Anfang Dezember zustande kam und inwieweit die Gemeinde die Sachlage bereits geprüft habe. Beigefügt ist ein Zitat von Bund-Naturschutz-Vertretern, die das Mobilfunk-Vorhaben massiv kritisieren, sowie die Forderung nach einer Mobilfunkleitplanung.