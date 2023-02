Motiv-Torten sind ihre Leidenschaft

Von: Stephan Müller-Wendlandt

Im Einsatz bei „The sweet Taste“ auf SAT.1: Charlotte Götz aus Tutzing. © SAT.1/Jens Hartmann

Charlotte Götz aus Tutzing ab morgen bei SAT.1-Show „The sweet Taste“

Tutzing – Wenn es um Motiv- und Fondant-Torten, Macarons und Pralinen geht, traut sich Charlotte Götz den direkten Vergleich mit Profiköchen, Konditoren und Pâtissiers zu – je filigraner, umso lieber. Die 20-jährige Tutzingerin hat sich erfolgreich für eine Teilnahme bei dem neuen SAT.1-Format „The sweet Taste“ beworben, dem süßen Ableger der erfolgreichen Koch-Show „The Taste“. Es geht darum, geschmack- und kunstvoll arrangierte Süßspeisen wie beim großen TV-Bruder auf einem Vorspeisenlöffel zu präsentieren. Start ist am Mittwoch, 22. Februar, um 20.15 Uhr auf SAT.1.

Wann das Interesse fürs Backen bei ihr geweckt wurde, kann Charlotte Götz gar nicht mehr so genau sagen: „Das fing schon recht früh an.“ Ihre Mama und die Großmutter müssen es der heute 20-Jährigen in die Wiege gelegt haben, „denn beide sind leidenschaftliche Köchinnen und Bäckerinnen“, verrät die Tutzingerin im Gespräch mit dem Starnberger Merkur: „Dabei habe ich dann zunächst mitgemacht, und später alleine gebacken, als ich wusste, wie man den Ofen bedient.“

Charlotte entwickelte schnell ein Faible für so genannte Motiv-Torten. Zu Familienfeiern und anderen Anlässen, auch im Freundes- und Bekanntenkreis, fabrizierte sie solche aufwendig verzierten Torten. Das erfordert nicht nur Fantasie, sondern auch eine ruhige Hand und jede Menge Fingerspitzengefühl. Ein kleines Meisterwerk fertigte sie gemeinsam mit einer Freundin: eine Torte im Design der ebenso berühmten wie kostspieligen Chanel-Handtasche „2.55“. Ihre Fertigkeit hat die 20-Jährige im Lauf der Jahre derart verfeinert, dass sie sich an die Gestaltung von Pralinés wagte. Mit Erfolg.

Vor gut einem Jahr hat eine Bekannte Charlotte auf die Ankündigung von „The sweet Taste“ aufmerksam gemacht und sie animiert, sich zur Teilnahme anzumelden. Die Tutzingerin hat ihr Glück versucht und die verschiedenen Bewerberrunden erfolgreich überstanden. Beim Start des süßen Formats ist sie dabei. Wie es mit ihr weiter geht bzw. gegangen ist – die weiteren Folgen sind bereits im Kasten, wie es im Fachjargon der Film- und Fernsehbranche heißt – darf sie nicht preisgeben.

Ihren Hang fürs Filigrane hat Charlotte auch beruflich auf die richtige Schiene verholfen, wie sie sich sicher ist. Sie studiert Medizin, aktuell im vierten Semester. Im Sommer hofft sie nach bestandenem Physikum, sich für die Famulatur bewerben zu können. Das ist das im Medizinstudium vorgeschriebene Praktikum in der ambulanten wie stationären Krankenversorgung. Ihre Geschicklichkeit und Kreativität beweist die junge Studentin bei ihren weiteren Hobbys. Charlotte bastelt gerne und ist kunsthandwerklich beschlagen. Ansonsten liebt sie den Sport, war in Tutzing als Pilates-Trainerin aktiv.

Wer nicht verpassen möchte, was Profi- und Hobby-Köchinnen und -Köche aus Eiern, Zucker, Sahne, Quark und anderen Zutaten auf die Löffel zaubern, muss dreimal hintereinander mittwochs um 20.15 Uhr SAT.1 einschalten. Am morgigen 22. Februar sowie am 1. und 8. März verkostet die Jury – Frank Rosin, Alexander Herrmann, Tim Raue und Alex Kumptner – die Süßigkeiten auf den Löffeln und holen sich die besten Talente in ihre Teams. Der Gewinner darf sich im Finale über 25 000 Euro Preisgeld freuen. mül