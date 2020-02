S-Bahn entgleist: Zugverkehr zwischen München und Garmisch-Partenkirchen über Stunden gesperrt

Eine aktuelle Streckensperrung der Deutschen Bahn betrifft Reisende zwischen Garmisch-Partenkrichen und München. Zu einem ungünstigen Zeitpunkt.

Lange Gesichter bei Wintersportfans am Samstagmorgen (1. Februar) am Hauptbahnhof in München .

. Verbindungen nach Garmisch-Partenkirchen , wo am Samstag der Skiweltcup stattfindet, sind entweder gestrichen oder fahren mit deutlicher Verspätung.

, wo am Samstag der Skiweltcup stattfindet, sind entweder gestrichen oder fahren mit deutlicher Verspätung. Der Grund: Eine leere S-Bahn entgleiste am Bahnhof Tutzing.

Update, 10.13 Uhr: Der 7.13-Uhr-Zug ab München Hauptbahnhof hat soeben den Bahnhof in Garmisch-Partenkirchen erreicht. Die Ski-Weltcup-Fans können nach ihrer dreistündigen Reise endlich in den Tag starten. Zuvor war die Strecke lange gesperrt, weil eine S-Bahn bei Tutzing entgleiste (siehe Erstmeldung weiter unten).

Update, 9.01 Uhr: Die Zugstrecke München-Garmisch-Partenkirchen ist wieder geöffnet. Jubel brandet in einem Zug auf, in dem die Ski-Weltcup-Fans seit 7.13 Uhr sitzen, also seit zwei Stunden, sitzen. Einen SEV hat es laut einer Zugdurchsage offenbar gar nicht gegeben, weil keine Busse zur Verfügung standen.

Mit Folgeverzögerungen muss freilich gerechnet werden.

S-Bahn springt aus Gleis - Zugstrecke München-GAP gesperrt

Erstmeldung, 8.03 Uhr: München/Garmisch-Partenkirchen - Skisport-Fans müssen sich am Samstagmorgen auf eine lange Reise zum Ski-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen gefasst machen.

Denn aktuell fahren die Regionalzüge der Deutschen Bahn zwischen München Hauptbahnhof und Garmisch-Partenkirchen gar nicht.

Der Zugverkehr nach Garmisch-Partenkirchen ab Hauptbahnhof München „verzögert sich auf unbestimmte Zeit" laut Ansage.

Der Grund: Eine leere S-Bahn entgleiste beim Rangieren am Bahnhof Tutzing.

Die Bergungsarbeiten seien allerdings so gut wie abgeschlossen.

Ski-Weltcup-Fans müssen mit S6 und SEV Richtung Garmisch fahren

Aktuell müssen Reisende mit der S6 nach Tutzing fahren. Von dort geht es weiter per Schienenersatzverkehr (SEV), also via Busse.

Auch die S-Bahn München war von der Störung betroffen: „Aufgrund einer Störung an der Strecke ist im Bahnhof Tutzing kein Zugverkehr möglich. Die S-Bahnen aus Richtung Ebersberg verkehren bis Starnberg und enden dort vorzeitig“, lautet eine Meldung vom Samstagmorgen.

Die S-Bahnen verkehren allerdings wieder.

Die Strecke soll in Kürze auch wieder für den Zugverkehr freigegeben werden, sagt eine DB-Sprecherin auf Nachfrage.

