Nach Namensstreit um „Dreikönigstour“: „Der Marsch ist erfolgreich, egal wie er heißt“

Von: Tobias Gmach

Teilen

Mit Freude und guter Kondition gingen rund 450 Teilnehmer bei der Dreikönigstour in Tutzing an den Start. © Dagmar Rutt

450 begeisterte Wanderer starteten bei der „Dreikönigstour“ um den Starnberger See. Sie sollte eigentlich Dreikönigsmarsch heißen, doch dann pochte ein anderer Veranstalter auf seine Rechte. Nun holt sich der Organisator Rat bei einem Anwalt.

Landkreis – 50 Kilometer zu Fuß rund um den Starnberger See: Circa 450 leidenschaftliche Wanderer stellten sich am vergangenen Freitag dieser Herausforderung. Bei der „Dreikönigstour“ hätten etwa 70 Prozent der Leute, die am Morgen in Tutzing gestartet waren, dort auch wieder das Ziel erreicht, schätzt Stefanie Nonnenmann. Sie kümmert sich im Auftrag des Veranstalters Manfred Kager aus Königsbrunn (Landkreis Augsburg) um die Öffentlichkeitsarbeit.

Gewinner und Verlierer gab es nicht, es ging alleine ums Ankommen, um den „Wettkampf gegen den eigenen Schweinehund“, wie Nonnenmann sagt. Sie absolviere selbst rund 20 Märsche pro Jahr über 50 oder sogar 100 Kilometer. „Bei 30 Kilometern fängt es unter Umständen an, richtig weh zu tun. Dann ist nicht nur die körperliche Fitness entscheidend, sondern auch der Kopf.“ Die Entschädigung sei das „absolut gigantische Gefühl“ beim Zieleinlauf. Manche Teilnehmer sahen die Tour als sportliche Herausforderung, sie liefen die Strecke und kamen schon nach sechseinhalb Stunden an. Für alle anderen dauerte die Wanderung maximal zwölf Stunden.

Die Veranstaltung ist seit Jahren eigentlich als „Dreikönigsmarsch“ bekannt, Manfred Kager benannte sie heuer aber um – weil Michael Raab ihn eine Woche vorher auf den geschützten Namen seines im Sommer stattfindenden Bavaria-Königsmarschs hinwies. Der Bavaria-Königsmarsch bezieht sich auf König Ludwig II., der Dreikönigsmarsch auf den Feiertag im Januar: So argumentiert Kager, dass die Namen nicht viel miteinander zu tun haben. Er holt sich nun Rat bei einem Anwalt und hofft gleichzeitig auf eine gütliche, außergerichtliche Einigung. Er mache das ja ehrenamtlich. Am Wort „Dreikönigsmarsch“ hängt Kager ohnehin nicht: „Der Marsch ist erfolgreich, egal wie er heißt.“ Die Wanderung rund um den See werde es auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder geben.