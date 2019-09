Tutzinger Trödelladen ganz neu

In neuem Gewand empfängt der Trödelladen der Ambulanten Krankenpflege Tutzing ab heute Besucher.

Tutzing - Der Tutzinger Trödelladen hat seit Dienstag wieder geöffnet und bietet einen völlig neuen Anblick. Die Trennwände des Alten Pfarrsaals sind herausgerissen, ein neuer Boden wurde verlegt und alles gestrichen. Eine Wand in dunklem Rot, auf der Bilder und Bilderrahmen in edlem Ambiente präsentiert werden.

Fast zwei Monate lang dauert die Renovierung. Heute ab 10 Uhr ist der Trödelladen mit Kleiderstube wieder für die Kundschaft geöffnet. In ihren neuen Räumlichkeiten präsentieren die Helfer Gebrauchtes für Haushalt und Wohnung sowie Kleidung, darunter viele Trachten und Trachtenaccessoires.

Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Donnerstag von 10 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr, samstags von 10 bis 12.30 Uhr.

Ursprünglich sollte am Dienstag, 10. September, wieder geöffnet sein, doch dauerten die Arbeiten an. „Vielleicht haben wir einen zu großen Ansporn gehabt, in den Ferien fertig zu werden“, sagt Armin Heil, Leiter der Ambulanten Krankenpflege Tutzing, die Träger der Einrichtung ist. Es sei zwar alles im grünen Bereich, doch die Wiedereröffnung werde nun auf Dienstag, 24. September, verschoben.