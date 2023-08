Neue Drehleiter doch erst später

Die Tutzinger Drehleiter (im Bild bei einer Übung) ist häufig im Einsatz - und sollte eigentlich demnächst durch eine neue abgelöst werden. Das klappt terminlich aber nicht. © Dagmar Rutt - info@digidag.de

Die Gemeinde Tutzing muss die Drehleiter der Feuerwehr nun doch für rund 50 000 Euro warten lassen. Die geplante Neuanschaffung ist nicht rechtzeitig machbar.

Tutzing – Die Freiwillige Feuerwehr Tutzing bekommt eine neue Drehleiter – allerdings verzögert sich die Bestellung, so dass die neue Leiter keinesfalls bis Ende 2024 eintreffen würde. Das berichtete der Gemeindegeschäftsführer Marcus Grätz in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Konsequenz nannte Grätz auch gleich: Die alte Drehleiter wird nun doch gewartet. Kosten: 40 000 bis 50 000 Euro.

Die Gemeinde Tutzing hat sich bei der Bestellung der neuen Drehleiter mit zwei weiteren Kommunen zusammengetan, um Geld zu sparen. Je mehr baugleiche Fahrzeuge bestellt werden, umso billiger wird es für die einzelnen Kommunen. Bei einer Besprechung mit Vertretern der anderen beiden Kommunen im Juni hat sich laut Grätz zwar ergeben, dass die Vorstellungen und Voraussetzungen die gleichen seien und einer gemeinsamen Ausschreibung daher nichts im Wege stünde. Allerdings ist ein zeitlicher Unterschied aufgetaucht: „Eine der Kommunen braucht ihre Drehleiter erst Anfang 2026.“

Wartung wäre wohl sowieso nötig gewesen

Das ist für Tutzing eigentlich zu spät. „Selbst wenn wir die Drehleiter jetzt ausschreiben, kann es sich ein paar Jahre hinziehen“, sagte der Geschäftsführer. Es sei also nicht sicher, dass das neue Fahrzeug vor Ende 2024 in Tutzing ankomme. Deshalb schlug er vor, die alle zehn Jahre vorgeschriebene Wartung der alten Drehleiter in Auftrag zu geben, und währenddessen in aller Ruhe sich an der gemeinsamen Ausschreibung zu beteiligen. „Vermutlich wären wir um die Wartung ohnehin nicht herumgekommen“, sagte er im Gemeinderat.

Die Kostenersparnis, die sich durch die gemeinsame Beschaffung ergibt, ist laut Grätz damit wieder verloren. „Die Wartung kostet 40 000 Euro, wir werden ein Leihfahrzeug brauchen, also sind wir bei 50 000 Euro“, rechnete er vor. „In Summe werden wir durch das, was wir durch die gemeinsame Ausschreibung sparen, plus minus null rausgehen.“ Einstimmig votierte der Gemeinderat dafür, im kommenden Jahr Geld für die Wartung bereitszustellen, und die gemeinsame Ausschreibung weiter zu verfolgen. (edl)