Neue Ehrenbürgerin in Tutzing

Seit mittlerweile 50 Jahren lebt Dr. Marianne Koch (r.) in Tutzing. Für ihr Engagement in der Gemeinde hat Bürgermeisterin Marlene Greinwald sie nun geehrt.

Ehrung für Dr. Marianne Koch

Dr. Marianne Koch ist von Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald mit der Ehrenbürgerwürde ausgezeichnet worden.

Tutzing – Bekannt wurde sie als Filmstar, danach war sie viele Jahre erfolgreich als Internistin tätig, und in Tutzing ist Dr. Marianne Koch seit Jahrzehnten engagiert. Bürgermeisterin Marlene Greinwald hat der 91-Jährigen deshalb am Donnerstag die Ehrenbürgerwürde der Gemeinde verliehen. „Es ist die höchste Auszeichnung, die wir zu vergeben haben, und laut Statuten kann sie für ein unsere Gemeinde prägendes Engagement, einen besonderen Einsatz in Ehrenämtern oder für eine besondere Repräsentation Tutzings vergeben werden“, heißt es von Seiten des Rathauses.

Seit mittlerweile 50 Jahren lebt die gebürtige Münchnerin und Grande Dame der Gesundheitsaufklärung in der Gemeinde am Starnberger See. Sie hatte damals mit ihrem Mann, dem 2019 verstorbene Publizist Peter Hamm, ein Haus am Waldrand entdeckt und gekauft. Nur wenigen Jahre später, 1977, kämpfte sie „mit Herz und Hand“, wie Greinwald in ihrer Rede sagte, für den Erhalt des Midgardhauses, das seinerzeit einem Hotelneubau hätte weichen sollen. „Heute ist das unter Denkmalschutz stehende, frisch renovierte Midgardhaus mit seinen beiden auf den See blickenden Löwen ein Wahrzeichen Tutzings – und mit seinem schönen Biergarten eine Oase für Einheimische und Gäste“, erklärte Greinwald.

Medizinierin auch lokal engagiert

Anfang der 1990er-Jahre demonstrierte Koch mit anderen Prominenten erfolgreich gegen eine Großmülldeponie zwischen Starnberger See und Ammersee, die – wie es in einem Aufruf zum Widerstand hieß – „hinter der Ilkahöhe“ ihren Platz hätte finden sollen und damit einem der Lieblingsplätze von Koch nahe gekommen wäre.

„Sie haben die große, weite Welt gesehen. In Tutzing aber haben Sie einen idealen Ort zum Leben gefunden, einen Ort, für den es sich offensichtlich zu kämpfen und zu demonstrieren lohnt, einen Ort, der für die täglichen Hundespaziergänge einen Lieblingsplatz wie die Ilkahöhe bereithält“, sagte Greinwald. „Dem kann ich nur entgegnen: Uns allen ist es eine Ehre und eine Freude, Sie in unserer Mitte zu wissen. Deshalb überreiche ich Ihnen nun im Namen der Gemeinde die Urkunde der Tutzinger Ehrenbürgerschaft – und verleihe Ihnen damit offiziell das Ehrenbürgerrecht.“