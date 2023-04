Neue Ideen für Tutzinger Minigolfplatz: Wer will, kann selbst anpacken

Teilen

Aktionstag auf dem geschlossenen Minigolfplatz: Für Samstag rufen mehrere Gemeinderäte zu einem Aktionstag auf der Anlage an der Tutzinger Seestraße auf – die ist in keinem guten Zustand. © Andrea Jaksch

Auf dem Tutzinger Minigolfplatz soll wieder Leben einziehen. Für diesen Samstag lädt eine Arbeitsgruppe aus Gemeinderäten zu einem Aktionstag ein – es gibt Infos, aber auch Gelegenheit, selbst mit anzupacken.

Tutzing – Der Minigolfplatz in Tutzing, einer der wenigen am Starnberger See, ist seit drei Jahren geschlossen und bietet Spaziergängern ein bemitleidenswertes Bild. Viele vermissten ihn, erklärt CSU-Gemeinderat Ludwig Horn: „Aus diesem Grund hat eine Arbeitsgruppe des Gemeinderats erste Schritte unternommen, um den Platz wiederzueröffnen.“ Für diesen Samstag, 29. April, laden Horn und die anderen Mitglieder – Flora Weichmann (Grüne), Claus Piesch (FW), Thomas Parstorfer (CSU) und Georg Schuster (FDP) – zu einem Aktionstag auf die Anlage ein.

„Beginn ist um 9 Uhr mit einer kurzen Einleitung und Erläuterung des aktuellen Standes beim Minigolfplatz. Die Teilnehmenden haben zudem die Möglichkeit, direkt vor Ort zu spenden oder ihre Arbeitskraft einzubringen“, kündigte die Arbeitsgruppe an. Ab 10 Uhr stehen praktische Arbeiten auf dem Plan: „Die alten Gummimatten werden entfernt, Unrat wird weggeräumt und der Zaun instand gesetzt. Gegebenenfalls wird auch das Baumhaus abgebaut. Hierfür werden noch Schubkarren, Schaufeln und Müllsäcke benötigt.“ Der Aktionstag dauert bis gegen 13 Uhr. Anschließend könnten sich alle Teilnehmer bei einem kleinen Imbiss stärken und sich über den aktuellen Stand der Minigolfplatz-Sanierung informieren.

Aktionsgruppe hofft auf Unterstützung

„Ziel ist es, kurzfristig ein Konzept für den Betrieb zu entwickeln. Das wird dem Gemeinderat zur Abstimmung vorgelegt. Wir brauchen Unterstützung und Interessierte für den Betrieb der Anlage“, heißt es in der Mitteilung der Arbeitsgruppe. Horn erklärte auf Anfrage, man habe schon Angebote eingeholt und bei Behörden vorgefühlt. Der Aktionstag diene nicht nur der Reinigung und Verschönerung des Platzes dienen, sondern soll auch darüber informieren, wie jeder das Projekt unterstützen könne. Die Arbeitsgruppe hat sich auch erste Gedanken über einen Betrieb gemacht, nach möglichen Pächtern Ausschau gehalten und will auch die Kosten sowie eine vorgeschlagene Sanierung präsentiert. Es sei aber noch einiges zu tun, sagt Horn, bevor man dem Gemeinderat ein Konzept vorlegen könne. Die Arbeitsgruppe hofft auf zahlreiche Tutzingerinnen und Tutzinger – und bittet Helfer, sich vorab anzumelden auf der Internetseite www.minigolf-tutzing.de.

Der gemeindeeigene Platz sollte eigentlich neu ausgeschrieben werden, doch wurde das von der Gemeinde Anfang 2021 gestoppt – es gab aber Interessenten. Die Kosten für die Sanierung waren seinerzeit auf rund 50 000 Euro beziffert worden. Unsicher erschien der Gemeinde auch die Rechtssicherheit beim Lärmschutz, weil ein Kiosk am Platz bestand.