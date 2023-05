Kampf zwischen Chaos und Ordnung

Konkrete Seglermotive und intensive Farbkompositionen: Die Künstlerin Krista Mellinghoff versprüht auf ihren Bildern „Positive Energien“, so auch der Titel der Schau. © Andrea Jaksch

Farbstark und intensiv: Die Bilder von Krista Mellinghoff sind im Ortsmuseum Tutzing zu sehen. Der Titel ist Programm: „Positive Energien“.

Tutzing – „Positive Energien“: Schon allein wegen des Ausstellungstitels müsste es eigentlich alle ins Ortsmuseum Tutzing ziehen. Drinnen dann sieht man die Segelboote, die stürmischen Farbflächen, die Dynamik auf den Leinwänden, durchs Fenster leuchten See und Benediktenwand um die Wette. Krista Mellinghoff hat für ihre Bilder den passenden Platz gefunden: Dicht an dicht hängen ihre Arbeiten, intensiv und spannungsgeladen.

„Mit der Aussicht verdoppelt sich die positiven Energien“, bemerkte Tutzings Bürgermeisterin Marlene Greinwald bei der Vernissage am Freitag. Seit rund 20 Jahren entwickelt Mellinghoff ihre farbstarken Landschaften, symbolischen Szenen und abstrakten Umsetzungen zwischen Tutzing und Deixlfurt. Jetzt erzeugt sie damit einen eigenen Spannungsbogen im kleinen Ortsmuseum, das 1826 als Schulhaus gebaut wurde und sonst zurückblickt auf die Geschichte des ehemaligen Fischerdorfes.

Draußen also die Bänke, das Ufer, der See, drinnen eine Eruption in Gelb, ein verführerisches „Opium“ als betörendes Rot von Mohnblumen auf leuchtendem Grün, kühle Farbschichten einer „Vereisten Landschaft“. Dominant sind immer wieder die Seebilder: Eine Regatta mit einer Mischung aus Impression, Drip Painting und freien bis wild gespachtelten Farbwogen lassen die Herzen aller Segler höherschlagen. Richtig dramatisch wird es am oberitalienischen Iseo-See, den Christo mit seinen orangefarbenen, schwimmenden Stegen 2016 weltbekannt machte. Bei Mellinghoff türmen sich hinter dem Orange die wuchtigen Berge in dunklem Grün und Lila auf, eine immense Farbenvielfalt, stimmig verkantet und getaktet.

Andere Arbeiten fokussieren sich auf effektive Gegensätze: ein flammend roter Baum auf knallgelbem Feld vor einer Schwarz-Weiß-Szenerie, ein riesiger Mond über dem Terrakotta-Block der Zugspitze, der Hintergrund mit jenem Türkis, das man oft bei Mellinghoff entdeckt. Sie verwendet mutige Farbkontraste und setzt auf die Gegensätze von Eckigem und Fließendem, Zupackendem und Weite, dichten Strukturen und großen Flächen.

Für sich sprechen die Kontrastfiguren in Schwarz und Weiß oder „Vernetzt im Kopf“, wo sich buntes Chaos ausgebreitet hat. Die klare Fokussierung steht hier dem vielschichtigen Flächenaufbau gegenüber. Cornelia Hentzen sprach bei der Vernissage von elementaren Themen, dem Kampf zwischen Chaos und Ordnung. Mellinghoff hat ihren Weg gefunden, beides wirkungsvoll zu vereinen. Die Schau läuft bis 6. August.

Freia Oliv