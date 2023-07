Neue Treppe am Seeufer soll Sicherheit erhöhen

Teilen

Tempel oder Amphitheater? Die neue Treppe am Seeufer in Tutzing ersetzt einen schmalen Trampelpfad – und soll auch Radfahrer von rasanten Schussfahrten abhalten. © Andrea Jaksch

Griechischer Tempel? Amphitheater? Mancher Tutzinger kann sich einen scherzhaften Kommentar zur neuen Treppen am Seeufer nicht verkneifen. Dabei geht es um Sicherheit.

Tutzing – Zwischen dem Midgardhaus und dem Nordbad entsteht nah am Tutzinger Seeufer eine neue Treppe. Sie führt von dort direkt am Ufer entlang verlaufenden Weg zum ein paar Meter höher befindlichen Ebersweg. An dieser Stelle führte bisher ein schmaler, steiler Pfad hinab. Da die neue Treppe ansehnliche Ausmaße hat, sorgt sie im Ort für einigen Gesprächsstoff.

Die einen kommentieren süffisant, sie wäre eines griechischen Tempels würdig, die anderen meinen, es schaue nach Sitzplätzen für eine Tutzinger Seebühne aus. Auf Nachfrage verweist die Tutzinger Gemeindeverwaltung auf einen dort bisher befindlichen Trampelpfad, der ungesichert und nicht ungefährlich gewesen sei. Trotzdem seien dort viele Menschen hinuntergelaufen. Sogar ein „Fahrradweg“ habe sich dort gebildet, auf dem sich gerade auch viele Mountainbike-Fahrer teils recht rasant abwärts ihre Wege gesucht hätten. Eine Treppe habe sich deshalb als sinnvoll erwiesen, auch damit keine Radfahrer mehr hinunterfahren könnten.

Steine waren da, Bauhof baut sie ein

Zu Fragen nach den Kosten des Bauwerks teilt die Gemeindeverwaltung mit, für den Bau der Treppe habe man weitgehend Randsteine aus der Hauptstraße verwendet. Sie seien bei deren Sanierung übrig geblieben, es handele sich also um ein „Upcycling“. Der Bauhof habe die Arbeiten übernommen, es seien daher keine Riesenausgaben entstanden. (nz)