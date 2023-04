Neuer Dirigent und Ostergrüße bei Traubinger Blaskapelle

Einer von vielen: Die Blaskapelle Traubing hat zwar Musiker verloren, spielte im vergangenen Jahr aber etwa 30-mal – und am Ostersonntag spielt sie auch. © Blaskapelle

Die Traubinger Blaskapelle hat in der Pandemie ein Drittel ihrer Musiker verloren. Der neue Dirigent Stefan Arnold will das ändern – und bei „musikalischen Ostergrüßen“ am Sonntag zeigen, dass die Kapelle trotzdem hörenswert ist.

Traubing – „Wir müssen zeigen, dass wir nicht nur uff-ta-ta spielen“, sagt Stefan Arnold, der neue Dirigent der Traubinger Blaskapelle. Er will frischen Wind reinbringen. Der Musikverein hatte den engagierten Schlagzeuger über eine Anzeige in der Zeitschrift des Musikbundes gefunden. Seit September vorigen Jahres leitet er die Proben der Traubinger Bläser.

„Meine ganze Familie ist musikalisch unterwegs“, erzählt der gebürtige Mittelfranke. Er selbst habe in seiner Heimat öfter Proben geleitet und sich dann dazu entschlossen, einen Dirigentenkurs zu machen. Schließlich sei er für zwei Jahre bei der Bundeswehr gewesen und habe bei den Heeresmusikkorps einen freiwilligen Wehrdienst geleistet. „Wir sind mit ihm sehr zufrieden“, so der Leiter der Blaskapelle, Sebastian Kammermeier. Er scherzt: „Vielleicht ist er nicht zufrieden, weil wir so schlecht spielen.“ Durch Corona sei Üben teilweise fast unmöglich gewesen. Kammermeier erinnert sich: „2021 gab es gut ein halbes Jahr gar keine Proben, danach mussten wir Bläser immer mit zwei Metern Abstand spielen.“

Nun kehrt Normalität zurück. Nur die Mitglieder fehlen. In der Pandemie sei die Zahl von 30 auf 20 gesunken. Arnold betont: „Es ist schwierig, an Nachwuchs dranzukommen.“ Der gerade mal 24-jährige Dirigent hofft, das ändern zu können: „Ein junges Gesicht kann neuen Schwung reinbringen.“ Er meint, dass es wichtig ist, den jungen Leuten zu zeigen, dass nicht nur traditionelle Blasmusik gespielt wird.

Einladungsvideo auf Youtube

Am Ostersonntag lädt die Blaskapelle im Butterhofsaal zu „musikalischen Ostergrüßen“ ein. Das Programm beinhaltet viele unterschiedliche Stücke, von Polka bis Filmmusik. Begleitet wird die Kapelle von Alphörnern und einem Dudelsack. Dazu wird Essen und Trinken angeboten. „Wir waren uns nicht sicher, ob wir das Konzert machen sollen“, erzählt der Verantwortliche Sebastian Kammermeier. Es sei schwierig, mit so wenig Leuten zu spielen. „Wir wollten das Konzert aber auch mehr für die Leute machen“, meint Kammermeier, „deshalb haben wir auf die Konzertbestuhlung verzichtet und uns stattdessen für Bänke und Biertische entschieden.“ Beginn ist um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. Wer sich einstimmen will: Unter youtu.be/GWHaiPUC3Y8 gibt es ein Einladungsvideo.

Für Sebastian Kammermeier ist die Veranstaltung auch ein Ausgleich für das Konzert zur 50-Jahr-Feier der Blaskapelle, die wegen der Pandemie ausfallen musste. Aufgrund der kleinen Besetzung könne man aber kein richtiges Konzert spielen und habe sich eben auf „musikalische Ostergrüße“ geeinigt.

Die Kapelle, die einmal in der Woche übt, hatte im vorigen Jahr etwa 30 Auftritte in Biergärten, bei Kirchenfeiern und ähnlichem. „Konzerte sind auch wichtig, um sich nach außen zu zeigen“, findet Arnold. Die Kapelle hofft, den jungen Dirigenten nicht bald wieder zu verlieren. Denn: Arnold ist Referendar an der Realschule Gauting. „Im Sommer wird er vielleicht versetzt. Wenn wir Pech haben, ist er da schon wieder weg“, fürchtet Kammermeier. (pes)