Platz für Kreative in Kustermannvilla

Spontane Ausstellung: Andreas Huber, Baird Cornell, Ines Voelchert, Marlies Zahn-Ebert, Danielle Vochims, Christa Dickmann, Sigrid Wever und Susanna Lada (v.l.) zeigen Werke in der Tutzinger Kustermannvilla. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die Tutzinger Kustermannvilla ist für einige Wochen Heimstatt zahlreicher Künstler aus der Umgebung. Die Tutzinger Malerin Marlies Zahn-Ebert organisierte kurz entschlossen die für rund zwei Monate geplante Pop-up-Kunstausstellung und gibt damit vielen Künstlerkollegen die Möglichkeit, ihre Werke in großzügigem Rahmen zu präsentieren. Am Sonntag hatte erstmals ein breites Publikum bei der Vernissage Gelegenheit zu einem Besuch in dem denkmalgeschützten Haus am See, das seit Ende Oktober leer steht.

Tutzing - Bis vor wenigen Wochen war die Villa, die sich seit den 1970-er Jahren in Gemeindebesitz befindet, noch vermietet – bis auf gelegentliche kleine Treppenhauskonzerte stand sie als Haus der Kunst nicht zur Verfügung. Kaum zu glauben, wie schnell es Marlies Zahn-Ebert jetzt gelang, eine bunte Truppe namhafter Kreativer zusammenzutrommeln: „Ich habe versucht, gutes künstlerischen Niveau in die Villa zu bringen.“ Die Ausstellung ist ebenso spontan wie befristet. Die Gemeinde kann den Künstlern, die dort aktuell mietfrei unterkommen, die Nutzung nicht langfristig garantieren. „Es gibt einen Beschluss der Gemeinde, die Villa als Co-Working-Space an verschiedene Firmen zu vermieten“, sagt Bürgermeisterin Marlene Greinwald. „Es ist nur ein kleines Zeitfenster, das jetzt frei war.“ Schicksal ungewiss – ob die Gemeinde die Villa aus finanziellen Gründen in wenigen Jahren abstoßen muss, ist noch unklar. „ 2025 wird abgerechnet. Wenn die Gemeinde nicht genug Geld für die Schulsanierung zusammenbekommt, werden wir die Villa verlieren“, erklärte die Rathauschefin.

Einstweilen wird der stilvolle Bau mit Werken geadelt, wie sie vielseitiger kaum sein könnten. Ein Plädoyer in Öl und Acryl für die ungezähmte Natur in uns hält Ausnahmeerscheinung Gisela Krohn im Erdgeschoss. Ihr Atelier hat die Malerin eigentlich auf Gut Deixlfurt. Sie stellt ihre Wölfe und sagenhaften Waldlandschaften lediglich deshalb in der Villa aus, weil ihr dort der Platz für ihre noch weiße XXL-Leinwand zur Verfügung steht. Im Auftrag der deutschen Botschaft in Jakarta plant die Kölnerin ein Monumentalgemälde in satten sechs Metern Breite. Beeindruckend auch die melancholischen Blumenmotive von Fotograf Andreas Huber. Kaum einer hat je die Schönheit verwelkter Tulpen derart einfühlsam eingefangen. „Unser Leben wird bestimmt von diesen Vergänglichkeiten“, sagt Huber und findet im grünen Salon durch Christa Dickmanns Bildnis von Mensch und Tod auf Plexiglas eine Entsprechung. Wie Totgeglaubtes wieder zum Leben erwacht, präsentiert Danielle Vochims mit ihrer Upcycling Gallery im ersten Stock der Villa. „Sie schauen auf Abfälle“, sagt die geborene Pariserin und Wahltutzingerin. Farbenfroh und intensiv wie eine Supernova betört das Mosaik aus platten Espresso-Kartouchen. Transformation in Aluminium oder schlicht „die Schönheit des Mülls“, erklärt Vochims, die ebenso wie Krohn für einige Zeit fest mit einigen Werken in die Künstlervilla einzog.

Für musikalisches Flair und zwanglose Stimmung zur Sonntagsvernissage sorgte nicht zuletzt Saxofonist Thomas Bouterwek, der die Villa bereits seit Längerem kennt: „Als Musiklehrer beim Vormieter.“ An den Sonntagen, 11. und 18. Dezember, öffnet die Kustermannvilla erneut ihre Türen für das interessierte Publikum. Nach einer Neujahrspause geht es ab 8. Januar jeweils sonntags zwischen 12 und 18 Uhr weiter mit wechselnden Ausstellungen. Zudem stellt die Villa am Samstag, 10. Dezember, den Rahmen für die Benefizveranstaltung der Flüchtlingshilfe „Tutzing hilft im Mittelmeer“.

Nilda Frangos