Nierenzentrum in Tutzing schließt - aus wirtschaftlichen Gründen

Zum Ende dieses Jahres macht das Dialysezentrum in Tutzing auf dem Gelände des Benedictus-Krankenhauses dicht. Die 25 Patienten müssen andere Zentren nutzen.

Tutzing - Das Dialysezentrum in Tutzing auf dem Gelände des Benedictus-Krankenhauses schließt zum Jahresende. Das bestätigt der Betreiber des Zentrums, der gemeinnützige Verein Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation (KfH) mit Sitz in Neu-Isenburg, auf Anfrage. Betroffen sind laut KfH 25 Patienten. Acht Mitarbeiter sind in Tutzing beschäftigt. Sie kommen voraussichtlich in anderen KfH-Zentren unter.

Das Tutzinger Dialysezentrum gibt es seit 1983. Es befindet sich auf dem Gelände des Tutzinger Benedictus-Krankenhauses und versorgt Dialyse-Patienten am Starnberger See, darunter auch Reha-Patienten aus Feldafing und Höhenried sowie Urlauber. Das KfH-Nierenzentrum hört aus wirtschaftlichen Gründen auf, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Nach sorgfältiger Analyse und Abwägung von Alternativen habe man sich für die Schließung des Standorts entscheiden müssen, erklärt Stefan Fuchs, der kaufmännische Leiter des Tutzinger KfH-Nierenzentrums. „Das kleine Einzugsgebiet und die Dichte der nephrologischen Leistungsanbieter wirken sich seit Jahren negativ auf unsere Patientenzahlen aus.“

Auch der erst im März dieses Jahres erfolgte Umzug habe in dieser Hinsicht leider keine positive Perspektive eröffnet. Im Frühjahr zog das Nierenzentrum in ein Gebäude mit 20 Dialyseplätzen. Den Neubau hat das Benedictus-Krankenhaus errichtet, weil die Klinik das bisherige KfH-Gelände für eigene Um- und Neubaupläne benötigte. Dafür hatte das Nierenzentrum sein Erbbaurecht dem Benedictus-Krankenhaus überlassen.

Man habe sich bemüht, den Standort zu erhalten, unterstrich Fuchs. Die Entscheidung sei nach fast 40 Jahren vor Ort nicht einfach gewesen und nur unter der Voraussetzung getroffen worden, dass die nephrologische Versorgung der nierenkranken Patienten in der Region auch ohne das KfH-Nierenzentrum in Tutzing sichergestellt sei, betonte er. Bis Jahresende könnten sich die derzeit 25 Patienten weiterhin in Tutzing behandeln lassen und auch das Sprechstundenangebot bleibe bestehen. So gebe es eine ausreichend lange Zeitspanne, um die Patienten auf Wunsch beim Wechsel in eine andere nephrologische Einrichtung zu unterstützen.

