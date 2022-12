Niveau eines Musik-Gymnasiums: Tutzinger Schüler begeistern bei Weihnachtskonzert

Das Schulorchester spielte unter anderem drei Sätze aus Bizets L’Arlesienne-Suite. © Dagmar Rutt

Die Schüler des Tutzinger Gymnasiums lieferten ein beeindruckendes Weihnachtskonzert ab - eine gelungene Mischung aus klassischen und modernen Stücken. Ein Schüler aus der Ukraine bekam Sonderapplaus.

Tutzing – Mit einem musikalisch sehr anspruchsvollen Programm ließen die Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Tutzing am Donnerstagabend das Jahr ausklingen und stimmten auf Weihnachten ein. Das Aufgebot war bombastisch, und die Veranstaltung hatte das Niveau eines Musikgymnasiums: Es sangen drei verschiedene Schulchöre, es spielten das Schulorchester, die Bigband, und auch drei Solisten aus der Ukraine begeisterten mit ihrem Vortrag. Insgesamt gab es 150 Mitwirkende.

Stephan Beck (Musiklehrkraft) und Thomas H. Zagel (Fachleiter Musik) zeigten sich zufrieden. Die Aula war in weihnachtlichen Glanz getaucht und ein Sitzplatz schwerlich zu finden, so viele Menschen hatten sich eingefunden – vielleicht auch, weil es coronabedingt das erste Konzert dieser Art seit 2019 war. Bis auf die Flure standen die Gäste und konnten es kaum erwarten, bis der Unterstufen-Chor den Auftakt machte und das fröhliche „Zumba, zumba, welche ein Singen“ anstimmte.

Ein musikalischer Höhepunkt reihte sich an den anderen, und es war eine Freude zuzusehen, denn die Schüler hatten offensichtlich großen Spaß am gemeinsamen Musizieren. Sehr talentiert trug zum Beispiel Arkadii Bryzhanenko das Adagio und das Allegro von Händel aus der Violinsonate F-Dur vor. Der ukrainische Schüler erntete großen Applaus für sein überragendes Spiel.

Der ukrainische Schüler und Solo-Geiger Arkadii Bryzhanenko bekam Sonderapplaus für das Adagio und das Allegro von Händel aus der Violinsonate F-Dur. © Dagmar Rutt

Insgesamt war die Mischung aus klassischen, traditionellen und modernen Stücken sehr gelungen und gut gewählt. Mit dem Schulorchester hatte Stephan Beck unter anderem drei Sätze aus Bizets L’Arlesienne-Suite einstudiert. Der große Schulchor unter der Leitung von Thomas H. Zagel schloss ein Adventslied aus der Renaissance an („Nun jauchzet all“) und begeisterte insgesamt mit seinem umfangreichen Repertoire. Ebenso der Unterstufen-Chor, der mit charmant-hellen Stimmen auch Gospels zu Gehör brachte („Go, tell it on the Mountain“). Die Bigband schlug immer wieder neuzeitliche Töne an und interpretierte unter anderem „Imagine“ von John Lennon.

Das Gesamtprogramm füllte fast zwei Stunden. Seinen fulminanten Abschluss fand das Weihnachtskonzert mit „White Christmas“. Es sang der große Schulchor, begleitet vom Schulorchester. Erfreulich finden Beck und Zagel, dass ihr Fach Musik am Gymnasium so großen Zuspruch findet. „Beim Unterstufenchor haben wir heuer etwa dreimal so viele Schülerinnen und Schüler im Vergleich zum letzten Jahr“, so Zagel. Beim großen Schulchor gebe es zudem erstaunlich viele männliche Sänger. „Wir haben acht Tenöre und acht Bässe und müssen unter den Bewerbern stark auswählen.“

Alexandra Joepen-Schuster