Tutzinger Ortsdurchfahrt bis Ende Juli nur einspurig

Weiträumige Umleitung empfohlen

Die Arbeiten an der nördlichen Hauptstraße in Tutzing gehen in die letzte Phase. Das Staatliches Bauamt empfiehlt eine großräumige Umfahrung des Ortes.

Tutzing – Der Bauabschnitt Nord der Erneuerung der Ortsdurchfahrt Tutzing steht kurz vor dem Abschluss. Bis dahin wird den Verkehrsteilnehmern allerdings noch einiges abverlangt. Voraussichtlich bis Ende Juli ist die Hauptstraße nur einspurig befahrbar. Das Staatliche Bauamt empfiehlt eine großräumige Umleitung von Garatshausen über Traubing, Pähl und Diemendorf beziehungsweise den nördlichen Bereich der Hauptstraße gänzlich zu meiden.

Derzeit laufen die letzten Arbeiten im nördlichen Bauabschnitt, teilt das Staatliche Bauamt mit. Kanal- und Spartenbauarbeiten seien seit Anfang Juni abgeschlossen, nun werde zwischen Hans-Albers-Straße und Ringseisweg asphaltiert. „Die Anpassung der Oberfläche sowie die Erstellung der untersten Asphaltschicht erfolgt hierbei halbseitig unter Ampelführung“, heißt es weiter. Der Einbau der obersten Asphaltschicht sei für Ende Juli 2023 in mehreren Nachtschichten geplant – dann seien die maßgeblichen Arbeiten auf dem Bauabschnitt Nord abgeschlossen. Im Anschluss finden die restlichen Arbeiten im Gehwegsbereich und an den einmündenden Straßen statt.

Behörde erwartet „teilweise erhebliche Verkehrsbehinderungen“

Das Staatliche Bauamt weist auf die „teilweise erheblichen Verkehrsbehinderungen“ hin, unterstreicht aber auch, dass die Erreichbarkeit der Geschäfte in Tutzing weiterhin gegeben sei, und bittet um Verständnis. „Die Arbeiten sind sehr witterungsabhängig, weshalb Änderungen und Verschiebungen des Bauablaufes nicht ausgeschlossen werden können.“ (mm)